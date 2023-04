De Zerbi komt met slecht nieuws over Veltman richting kraker tegen Man United

Zaterdag, 15 april 2023 om 20:05 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:09

Joël Veltman is voorlopig niet inzetbaar voor Brighton & Hove Albion. De 31-jarige verdediger moest zich zaterdag in het Premier League-duel met Chelsea (1-2 winst) al na 28 minuten laten vervangen vanwege een blessure. Na afloop van de wedstrijd liet Brighton-manager Roberto De Zerbi weten dat Veltman een hamstringblessure heeft opgelopen en een paar weken uit de roulatie is.

Naast Veltman moest ook ploeggenoot en spits Evan Ferguson het duel op Stamford Bridge voortijdig staken. Hij had last van een enkelblessure. Na afloop van de wedstrijd ging De Zerbi op de persconferentie in op de blessures van het tweetal. “Ferguson en Veltman zijn er minimaal een paar weken uit. We verliezen op dit moment veel spelers met blessures. We missen ook al (Adam) Lallana, (Jeremy) Sarmiento en (Tariq) Lamptey. Dat maakt de huidige situatie niet makkelijk voor ons.”

?????????????????????????? WAT. EEN. RAKET. ?? Julio Enciso haalt van afstand vernietigend uit en laat Arrizabalaga kansloos met zijn kanonskogel ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/wtZO8slaAZ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 15, 2023

De Zerbi gaf aan dat Veltman in ieder geval het duel met Manchester United in de halve finale van de FA Cup (23 april) aan zich voorbij moet laten gaan. Dat is een hard gelag voor Brighton, daar de geboren Velsenaar meestal een vaste waarde is voor de ploeg: van de 34 duels die de ploeg van De Zerbi dit seizoen tot dusver speelde, begon Veltman 23 keer in de basis.

Ondanks de blessures van Veltman en Ferguson boekte Brighton zaterdagmiddag een knappe overwinning op bezoek bij Chelsea. Conor Gallagher opende nog wel de score voor de Londenaren, maar door doelpunten van Danny Welback en Julio Enciso gingen de drie punten mee naar Brighton. De ploeg staat daardoor stevig op plek zeven en doet derhalve nog altijd mee om Europees voetbal.