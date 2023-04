Inspiratieloos Napoli is met gedachten al bij Milan; Ngonge mist reuzenkans

Zaterdag, 15 april 2023 om 19:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

Napoli heeft in eigen huis puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti speelde lange tijd zonder bezieling, terwijl Hellas Verona verdedigend goed stond: 0-0. Invallers Kvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen brachten nog wel wat schwung in het elftal, maar ook zij kwamen niet tot scoren. Door het gelijkspel staat Napoli veertien punten voor op nummer twee Lazio, terwijl nummer achttien Hellas een mogelijk cruciaal punt pakt in de strijd tegen degradatie. In de absolute slotfase verprutste Cyriel Ngonge een reuzenkans om Hellas drie punten te bezorgen.

Bij Napoli begonnen zowel Osimhen als Kvaratskhelia op de bank. Eerstgenoemde keerde terug in de selectie na een spierblessure, terwijl Kvaratskhelia rust kreeg met het oog op de return van dinsdag in de kwarfinale van de Champions League tegen AC Milan. Hirving Lozano stond wel in de aanval opgesteld, evenals Giacamo Raspadori en Matteo Politano. Op het middenveld kregen Piotr Zielinski en Stanislav Lobotka rust. Eljif Elmas stond daardoor in de basis, evenals Diego Demme. Bij Hellas begonnen Ngonge en Jayden Braaf op de bank, terwijl Miguel Veloso en Giangiacomo Magnani ontbraken wegens schorsingen.

O, O, O Ngonge... ?? Een ?????????????????????? kans voor Verona om Napoli te verslaan, maar Ngonge krijgt het niet voor elkaar... pic.twitter.com/nFY3WdNq4m — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2023

In de openingsfase was het niet Napoli, maar Hellas dat aan aanvallen dacht. Met name Kevin Lasagna werd een paar keer dreigend, zonder dat dat echt groot gevaar opleverde. In de twintigste minuut leek Napoli plots op voorsprong te komen, maar de treffer van Politano werd afgekeurd wegens buitenspel. Hellas bleef echter laten zien te kunnen voetballen en zag Alex Meret tot tweemaal toe redding brengen bij uitbraken van Adrien Tameze en Lasagna. Er viel in de eerste helft echter weinig te genieten. Het tempo lag laag en Napoli leek vooral met zijn gedachten bij de return tegen Milan te zitten. Voor rust probeerde opnieuw Lasagna het met een schot, dat over ging, terwijl de passes bij Napoli maar niet aankwamen.

Na rust werd het spel er niet beter op. Adolfo Gaich probeerde nogmaals de score voor Hellas te openen, maar toen hij wilde uithalen raakte hij niet de bal, maar de tegenstander. Een halfuur voor tijd greep Spalletti in door Zielinski en Kvaratskhelia te brengen, terwijl even later ook Osimhen werd gebracht. De Nigeriaan claimde een strafschop toen hij onderuitging in de zestien na licht contact met Isak Hien. Scheidsrechter Federico La Penna vond het te weinig om naar de stip te wijzen. In de laatste tien minuten toonde Napoli eindelijk meer urgentie. Giovanni Di Lorenzo zag zijn schot eerst naast gaan, waarna een snoeiharde pegel van Osimhen op de lat uiteenspatte. In blessuretijd kreeg invaller Ngonge de uitgelezen kans voor Hellas. De Belg kwam oog in oog te staan met Meret, maar raakte de bal totaal verkeerd.