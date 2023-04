Ruud Vormer levert bizarre prestatie in België en schrijft geschiedenis

Zaterdag, 15 april 2023 om 19:20 • Sam Vreeswijk

Ruud Vormer heeft zaterdag een enorm aandeel gehad in de 1-5 overwinning van Zulte Waregem op Eupen. De middenvelder leverde in de eerste helft drie assists af, en is daarmee de eerste speler in vijf jaar tijd die drie keer in één helft als aangever fungeerde in de Jupiler Pro League. Tien minuten voor tijd was Vormer zelf ook nog eens trefzeker voor de ploeg uit het westen van België, die nog altijd zestiende staat.

Al na vijf minuten stond Zulte op voorsprong op bezoek bij de nummer vijftien, toen Karol File een vrije trap van Vormer binnen wist te glijden. Na een klein half uur spelen was de Nederlander opnieuw betrokken bij een doelpunt, al gaf hij niet de assist: een vrije trap van Vormer werd teruggelegd door Alioune Ndour, waarna Zinho Gano voor de 0-2 tekende. Voor rust werd het via Gano ook nog 0-3 en 0-4, en beide keren was Vormer de aangever. Drie goals voor Gano dus, en drie assists voor Vormer. Naast het feit dat de huurling van Club Brugge dus de eerste speler in vijf jaar tijd werd die drie assists in één helft gaf, kwam zijn totaal aantal assists in de Belgische competitie ook nog op tachtig.

3 - @ESSEVEELIVE's Ruud Vormer is the first player to assist three goals in the first half of a single @ProLeagueBE match over the last five years, with the Dutchman providing a league-high 80 assists since making his competition debut in 2014-15. Maestro. pic.twitter.com/BjK3wdWRo5 — OptaJohan (@OptaJohan) April 15, 2023

Vroeg in de tweede helft werd het 1-4 door Smail Prevljak, maar Zulte trok de zege vervolgens zonder al te veel moeite over de streep. Vormer maakte het feestje in de 79ste minuut nog iets mooier, door uit de counter met een wippertje de eindstand op het bord te zetten: 1-5. Zo boekte Zulte de eerste zege sinds 18 januari, en werd het gat met Eupen verkleind van vier punten naar één.