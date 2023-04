Supporters keren zich massaal tegen voormalig Ajacied van 42 miljoen

Zaterdag, 15 april 2023 om 19:23 • Guy Habets • Laatste update: 19:24

Davinson Sánchez kreeg zaterdagmiddag de hoon van het eigen publiek over zich heen. De Colombiaanse verdediger van Tottenham Hotspur speelde erbarmelijk tijdens de met 2-3 verloren thuiswedstrijd tegen Bournemouth, werd sinds zijn entree in het elftal al uitgefloten en verliet na niet eens dertig minuten speeltijd ontredderd het veld toen zijn manager hem weer wisselde.

Na ruim een half uur moest Clément Lenglet vervangen worden bij the Spurs en kwam Sánchez in het veld, maar de sterke mandekker maakte geen onuitwisbare indruk. Hij werd al snel uitgefloten door het publiek en dat kwam zijn spel zeker niet ten goede, waarna hij in minuut 58 alweer werd gewisseld door Cristian Stellini. Toen het publiek toen weer luid en duidelijk het ongenoegen over het spel van Sánchez liet blijken, deed hem dat zichtbaar wat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na afloop zei Hugo Lloris, de captain van de club uit Noord-Londen, geen begrip op te kunnen brengen voor de reactie van de fans. "Ik voel echt met hem mee, dit gun je niemand. Ik heb dit in mijn loopbaan nog nooit gezien. Het begon al toen hij het veld betrad! Deze speler vecht al jaren voor deze club, dus dit is een heel droevig verhaal. Het is slecht voor de club, voor de supporters en voor de speler zelf."

De fans van Tottenham werden niet veel vrolijker van het resultaat van hun ploeg. Lang stonden the Spurs met 1-2 achter, waarna Arnaut Danjuma in blessuretijd alsnog voor een gelijkspel leek te zorgen. In extremis prikte Dango Ouattara echter de 2-3 nog tegen de touwen voor Bournemouth, dat op die manier de zege mee kon nemen uit Noord-Londen. Tottenham staat nu op plek vijf in de Premier League en ziet het Champions League-ticket aan de horizon verdwijnen.