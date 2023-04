FC Twente lijkt sterkhouder te verliezen: ‘Hij wil absoluut niet bijtekenen'

Zaterdag, 15 april 2023 om 19:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:11

De kans is nihil dat Mees Hilgers nog gaat bijtekenen bij FC Twente, zo bevestigt clubwatcher Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van TC Tubantia. De verdediger ligt tot medio 2024 vast en dus zouden de Tukkers aankomende zomer tot verkoop over moeten gaan om nog een significant bedrag aan hem te verdienen. Lars Unnerstall en Ricky van Wolfswinkel lijken wél te blijven.

Ten Voorde spreekt in de podcast over Ramiz Zerrouki, die volgens de clubwatcher toe is aan een volgende stap. "Dat kun je ook zien aan Mees Hilgers", vertelt hij. "Die wil absoluut niet bijtekenen. Hij voetbalt nog voor een relatief laag salaris. Dat is meer dan wij allemaal bij elkaar verdienen, maar in de voetballerij is dat bescheiden. Hij wil niet bijtekenen en zijn contract loopt over een jaar af, dus dan moet je hem verkopen. Je ziet aan de houding van Mees Hilgers ook wel dat hij eigenlijk klaar is bij Twente."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De kunst van een voetbalclub is om op het juiste moment spelers te verkopen", vervolgt Ten Voorde. Naast Zerrouki en Hilgers is ook een langer verblijf van Michal Sadílek niet zeker. De Tsjech ligt net als Hilgers tot medio 2024 vast in De Grolsch Veste. "Ik kan wel zeggen: 'die en die blijven', maar als er over een maand een wereldbod binnenkomt... Elke speler is te koop." Toch heeft Ten Voorde ook hoopvol nieuws voor de Twente-supporters. "Normaal gesproken blijft Unnerstall wel en bij Van Wolfswinkel is de optie in zijn contract gelicht, dus die gaat, ook gezien zijn leeftijd (34, red.) niet meer naar een andere club."

Vorige maand nog werd de optie in het contract van Hilgers gelicht, waardoor hij tot medio 2024 vastligt. Een vertrek van de 21-jarige verdediger zou echter niet uit de lucht komen vallen. Hilgers werd al in verband gebracht met een transfer en liet in januari van dit jaar nog aan Voetbal International weten klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging. “Ik speel al meer dan tien jaar voor FC Twente, voor mijn gevoel is het tijd voor wat nieuws.” Onder meer Ajax zou de mandekker hoog op het verlanglijstje hebben staan.