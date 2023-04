Joseph Oosting vertelt wat hij ‘best wel lastig’ vond voor overstap naar Twente

Zaterdag, 15 april 2023 om 18:49 • Guy Habets

Joseph Oosting vond het moeilijk om zijn spelers in te lichten over de aanstaande overstap van de oefenmeester. Oosting verruilt RKC Waalwijk na dit seizoen voor FC Twente en wilde graag dat zijn selectie het nieuws zou horen voordat het bekend werd. De boodschap werd door de spelers beantwoord met een uitgebreid applaus.

Deze week werd bekend dat Oosting in de Grolsch Veste de opvolger gaat worden van Ron Jans, die zijn contract tot deze zomer uitdient en daarna meer tijd met zijn gezin door wil brengen. Dat nieuws wilde de oefenmeester uit Emmen graag vroeg delen met zijn spelersgroep. "Voordat het bekend werd, heb ik het tegen mijn jongens gezegd", klinkt het bij ESPN. "Ik vind dat ze dat van mij moeten horen. We werken dagelijks met elkaar en dan moeten ze het niet uit de krant of van Twitter lezen. Dat moest ik doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat was geen eenvoudige klus. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het daar best wel lastig mee had", onthulde Oosting. Hij kreeg echter een prachtige reactie van zijn spelers. "Ze gaven me een applaus, omdat ze blij voor me zijn. Dat is bijzonder. Op het moment dat je met elkaar werkt, horen daar harde gesprekken bij. Je moet echter ook met elkaar kunnen lachen. Dat is normaal. Het gaat om de vorm waarin je iets brengt en dit was bijzonder."

Oosting is sinds 2021 trainer van RKC en doet het daar uitstekend. Voordat hij de stap naar de Brabanders maakte was hij werkzaam in de technische staf van Vitesse. In zijn eerste seizoen behaalde hij de tiende plek in de Eredivisie met RKC, dit seizoen staan de Waalwijkers zelfs op de negende plaats. Oosting, die nog tot medio 2025 vastlag in Noord-Brabant, heeft een vaste clausule in zijn huidige contract, waardoor hij voor een bedrag van enkele tonnen een stap kan maken. Twente zal Oosting na het huidige seizoen officieel presenteren aan de supporters.