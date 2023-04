Tottenham gaat ondanks fraaie treffer Danjuma in extremis ten onder

Zaterdag, 15 april 2023 om 18:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:30

Tottenham Hotspur heeft in eigen huis een zeer dure nederlaag geleden. Arnaut Danjuma leek vlak voor tijd de gevierde man te worden door de 2-2 binnen te schieten, maar in minuut 95 werd Dango Ouattara de held bij Bournemouth: 2-3. Heung-min Son, Matías Viña en Dominic Solanke maakten daarvoor de doelpunten. Davinson Sánchez werd slechts een klein half uur speeltijd gegund en was na zijn wissel zichtbaar aangedaan. Ondanks de nederlaag blijven the Spurs vijfde staan, al doen ze geen goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. Bournemouth staat nu zes punten los van nummer achttien Nottingham Forest.

Interim-manager Cristian Stellini voerde geen wijzigingen door vergeleken met de gewonnen competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-1) van vorig weekend. Dat betekende dat Danjuma het wederom moest doen met een rol als wisselspeler. Naast hem op de bank zaten onder anderen Sánchez en Richarlison. Ex-Feyenoorder Marcos Senesi kon aan de kant van Bournemouth niet op een basisplaats rekenen. Voormalig Vitessenaar Solanke leidde de aanval van de bezoekers. Het duel begon een kwartier later dan gepland, omdat Bournemouth vast kwam te zitten in het verkeer.

De thuisploeg kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Clément Lenglet zag de loopactie van Ivan Perisic en bediende de Kroaat met een afgemeten pass. Perisic legde vervolgens terug op Son, die de bal via Bournemouth-verdediger Jack Stephens achter Neto kon schieten: 1-0. De Braziliaanse doelman kon even later wel tot twee keer toe redding brengen na schoten van Son en Harry Kane. Na ruim een half uur spelen moest Hugo Lloris voor het eerst in actie komen. Marcus Tavernier dribbelde langs Oliver Skipp en probeerde het met een schot van afstand. Lloris kon die inzet over de lat tikken. Met invaller Sánchez binnen de lijnen als vervanger voor de geblesseerd geraakte Lenglet kwam Bournemouth voor rust op gelijke hoogte. Balverlies van Pedro Porro leidde tot een omschakeling, waar Viña van wist te profiteren.

Wat een ???????????????? ?? Diep in de blessuretijd schiet Dango Ouattara Bournemouth naar de 3?? punten!#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Y4KN54JdPX — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 15, 2023

Na een vermakelijke openingsfase van de tweede helft kwam Bournemouth op voorsprong. Tavernier dribbelde de zestien in en leek gestuit te worden door Sánchez, maar die had de pech dat de bal door zijn ingreep voor de voeten van Solanke belandde. De spits rondde vlak voor het doel koelbloedig af: 1-2. Enkele minuten later werd Sánchez van het veld gehaald, wat de Colombiaan veel leek te doen. Danjuma kwam binnen de lijnen als zijn invaller en had vlak daarna op aangeven van Kane een schot in huis, maar Neto werd daar niet van in de war gebracht. Tottenham begon logischerwijs meer en meer aan te dringen, terwijl Bournemouth loerde op de counter. De thuisploeg leek enkele minuten voor tijd op gelijke hoogte te komen via Richarlison, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel van Danjuma.

Dat maakte de Nederlander even later goed, door hard raak te schieten vanaf de rand van de zestien: 2-2. Tottenham kreeg vleugels en ging op zoek naar de verlossende 3-2. De thuisploeg kreeg in minuut 94 de uitgelezen kans om punten in eigen huis te houden. Uit een hoekschop kreeg Richarlison een grote kopkans, die naast het doel belandde. De enerverende slotfase kende een bizar einde, daar Ouattara in minuut 95 voor de 2-3 zorgde. Hij kapte zijn directe tegenstander uit en schoot onberispelijk raak in de verre hoek.