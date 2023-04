Onthutsend zwak Chelsea lijdt door fantastische uithaal zoveelste nederlaag

Chelsea is zaterdagmiddag tegen zijn twaalfde Premier League-nederlaag van het seizoen aangelopen. De Londenaren werden op het eigen Stamford Bridge compleet afgebluft door Brighton & Hove Albion, dat dankzij een schitterend afstandsschot van Julio Enciso met 1-2 won. De ploeg van manager Roberto De Zerbi kwam maar liefst tot 26 doelpogingen. Door de nederlaag blijft Chelsea steken op een elfde plaats, terwijl Brighton de zevende plek verstevigt.

Lampard gooide zijn basiself ten opzichte van het verloren Champions League-duel met Real Madrid van afgelopen dinsdag flink op de schop. De manager voerde in totaal zes wijzigingen door. Onder meer Mykhaylo Mudryk en Christian Pulisic kregen voor het Premier League-duel het vertrouwen. Bij Brighton startte Joël Veltman als rechtsback, terwijl Jan Paul van Hecke op de bank begon. De bezoekers domineerden in de openingsfase het balbezit. Het grootste gevaar kwam van Evan Ferguson, die tussen drie verdedigers de lat trof.

Julio Enciso haalt van afstand vernietigend uit

Chelsea wist het net tijdens de laatste vier duels niet te vinden, maar kwam binnen het kwartier tegen de verhouding in toch op voorsprong. Conor Gallagher probeerde het met een afstandsschot en zag zijn doelpoging via verdediger Lewis Dunk in het doel belanden: 1-0. De bezoekers raakten hier niet direct van de leg. Zo moest Kepa Arrizabalaga handelend optreden na een goede individuele actie van Kaoru Mitoma. De sluitspots wist zich luttele minuten later andermaal te onderscheiden bij een kopkans van Ferguson.

De verdiende gelijkmaker kwam er vlak voor rust. Waar eerst Veltman de strijd al geblesseerd moest staken, kon ook smaakmaker Ferguson niet verder. Zijn vervanger Welbeck kopte koud in het veld de 1-1 tegen de touwen. Brighton was ook na rust heer en meester. Lampard voelde zich hierdoor genoodzaakt een vierdubbele wissel door te voeren. Onder meer Hakim Ziyech kwam binnen de lijnen.

De creatieveling moest toezien hoe the Seagulls een enorme kans om zeep hielpen. Enciso profiteerde van een fout van Reece James en schoot vervolgens op de paal. De rebound was van dichtbij ook niet aan Welbeck besteed. De winst voor Brighton kwam er uiteindelijk alsnog. Twintig minuten voor tijd bracht Enciso de uitfans in extase. De linksback haalde vanaf 22 meter uit en vond met een geweldige streep de kruising: 1-2. Met Van Hecke als invaller trok de ploeg van manager De Zerbi de zege over de streep.