Donyell Malen schittert voor Dortmund, dat zege in knotsgekke slotfase weggeeft

Zaterdag, 15 april 2023 om 17:32 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:18

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag dure punten verspeeld in de strijd om het Duitse landskampioenschap. De ploeg van trainer Edin Terzic leek op bezoek bij nummer zeventien VfB Stuttgart op de valreep te winnen, maar diep in blessuretijd werd het toch nog gelijk: 3-3. Donyell Malen was desondanks belangrijk voor Dortmund, door de assist op de 0-1 te geven en zelf voor de 0-2 te tekenen. Die Borussen blijven door het gelijkspel op de tweede plek staan, met twee punten minder dan koploper Bayern München.

Dortmund begon het duel met één andere basisspeler dan vorige week tegen 1. FC Union Berlin (2-1 zege). Niklas Süle was niet helemaal fit, waardoor Emre Can terug werd geschoven naar de verdediging. Daardoor ontstond er op het middenveld plek voor Salih Özcan. Malen begon voor het tweede duel op rij in de basis: hij startte als rechtsbuiten. In de spits stond als vanzelfsprekend een andere voormalig Eredivisionist: Sébastian Haller.

De bezoekers waren na tien minuten voor het eerst dicht bij de openingstreffer, toen doelman Fabian Bredlow eerst een inzet van Haller stopte, en even later een afstandsschot van Julian Brandt. Na een klein half uur spelen werd de ban alsnog gebroken, en het was Haller die dat deed. De Franse spits schoot een lage voorzet van Malen via onderkant lat hard binnen: 0-1. Nadat Gregor Kobel enkele minuten later met zijn onderbeen had voorkomen dat Serhou Guirassy voor de gelijkmaker tekende, was het Malen die in de 32ste minuut de score verdubbelde. De buitenspeler wist de bal te behouden tussen een aantal Stuttgart-spelers in en schoof vanaf vijftien meter raak: 0-2. Zo was Malen alweer voor het vierde Bundesliga-duel op rij trefzeker. Stuttgart eindigde het eerste bedrijf ook nog met tien man, door de tweede gele kaart voor Konstantinos Mavropanos vlak voor rust.

Ook aan het begin van de tweede helft gebeurde er genoeg: eerst raakte Jude Bellingham de lat, enkele minuten later werd aan de andere kant van het veld de 1-2 van Guirassy afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten voor tijd, toen Malen al gewisseld was en vlak nadat Marco Reus uit een vrije trap de lat had geraakt, viel die aansluitingstreffer alsnog. Tanguy Coulibaly draaide naar binnen en schoot via Can raak. Tot overmaat van ramp voor Dortmund werd het in de 84ste minuut ook nog 2-2, toen Josha Vagnoman na een corner uit de draai raakschoot. Giovanni Reyna leek Dortmund met een schuiver in de blessuretijd alsnog de zege te bezorgen, maar in de 97ste minuut werd het 3-3: Silas Katompa Mvumpa schoot raak in de rechterhoek.

???????? ?????????? ?? Wat een ontknoping in Stuttgart. In de extra tijd komt Dortmund op voorsprong, maar opnieuw weet Stuttgart de stand gelijk te trekken!#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/KOoD5g4Q4e — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 15, 2023