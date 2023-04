Bayern eindigt rampweek met remise maar ziet Dortmund ook gelijkspelen

Zaterdag, 15 april 2023 om 17:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:21

Bayern München heeft zich zaterdagmiddag niet kunnen revancheren voor het uiterst teleurstellende Champions League-duel met Manchester City (3-0 verlies) van eerder deze week. De ploeg van Thomas Tuchel kwam in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen TSG Hoffenheim: 1-1. Benjamin Pavard was twee keer trefzeker, maar zag één doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Andrej Kramaric schoot zijn ploeg in de tweede helft met een prachtige vrije trap langszij. Bayern zag Borussia Dortmund op het laatste moment gelijkspelen tegen VfB Stuttgart (3-3), waardoor de voorsprong op die Borussen twee punten blijft.

Tuchel voerde twee wijzigingen door na de wedstrijd tegen City van eerder deze week. João Cancelo was de vervanger van Alphonso Davies, terwijl Thomas Müller de nummer 10-positie invulde in plaats van Jamal Musiala. Matthijs de Ligt stond zoals gebruikelijk in de basis in de Allianz Arena. Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui moesten het wederom doen met een plek op de bank. Sadio Mané werd niet opgenomen in de wedstrijdselectie nadat hij Leroy Sané in zijn gezicht had geslagen in de kleedkamer na de nederlaag bij City.

De thuisploeg domineerde in balbezit in de openingsfase van de wedstrijd en kwam na zeventien minuten op voorsprong via Pavard. Een hoekschop van Joshua Kimmich werd niet goed uitverdedigd door Angelo Stiller en daar kon Kingsley Coman van profiteren. De aanvaller besloot vervolgens vanaf buiten het zestienmetergebied uit te halen, maar zag zijn inzet in de voeten van Pavard belanden. De Fransman nam aan, bleef rustig en verschalkte Oliver Baumann: 1-0.

Baumann moest nog geen minuut na rust al in actie komen na een schot van Coman. De doelman zag hoe de Fransman vanaf de flank naar binnen kwam en in de korte hoek uithaalde, maar kon vrij eenvoudig redding brengen. Kort daarna eindigde een inzet van Sané ruim een meter naast het doel van Hoffenheim. Enkele minuten later moest Yann Sommer verzorgd worden nadat hij niet lekker landde op de grond. De Zwitser, die zich tot dusver profileert als uitstekende vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer, kon de wedstrijd gewoon voortzetten.

That’s a wonderful free-kick, Andrej Kramaric! Hoffenheim have equalized vs Bayern Munich.#FCBTSG pic.twitter.com/N7WWDFVm7T — Reyi (@Reinaldodcg9) April 15, 2023

Stiller kwam kort na het begin van de tweede helft dicht bij de gelijkmaker voor Hoffenheim. De middenvelder, die in de zomer van 2021 overkwam van het tweede elftal van Bayern, probeerde het met een kopbal nadat Sommer de bal niet goed weg kon boksen. Stiller zag zijn inzet net naast gaan. Bayern bleef het doel van Baumann onder druk zetten, maar kon de keeper lange tijd niet verschalken. De Duitser bracht knap redding op een schot van Cancelo in de korte hoek en zag even later hoe Kramaric zijn ploeg op gelijke hoogte schoot. De Kroaat eiste een vrije trap vanaf ruim twintig meter van het doel op en schoot die buiten het bereik van Sommer binnen: 1-1.

Kort daarna dacht Bayern weer op voorsprong te komen. Musiala gaf een voorzet richting het zestienmetergebied en zag hoe De Ligt die bal verlengde. Pavard was wederom het (succesvolle) eindstadion, maar stond buitenspel op het moment dat De Ligt de bal toucheerde. Scheidsrechter Bastian Dankert kon daardoor niets anders doen dan de treffer afkeuren. Gravenberch viel tien minuten voor tijd in, maar kon geen doelpunt meer maken met zijn ploeg. Aanstaande woensdagavond staat de return in de Champions League tegen City op het programma voor Bayern.