Sterk gewijzigd Milan lijdt duur puntenverlies na razendsnelle tegengoal

Zaterdag, 15 april 2023 om 16:56 • Jordi Tomasowa

AC Milan heeft zaterdagmiddag dure punten laten liggen in de Serie A. Op bezoek bij Bologna bleef de ploeg van trainer Stefano Pioli steken op een gelijkspel. De oefenmeester startte met een veredeld B-elftal en zag de thuisploeg binnen de minuut op voorsprong komen. Tommaso Pobega sleepte bepaalde de eindstand vlak voor rust op 1-1. Door het puntenverlies kan Internazionale later op de dag bij een zege op Monza de vierde plaats van Milan overnemen.

Zoals van tevoren verwacht, voerde Pioli een groot aantal wijzigingen door om zijn ploeg rust te gunnen voor de beslissende return tegen Napoli van aanstaande dinsdag. Alleen Mike Maignan behield zijn plek onder de lat na het gewonnen midweekse heenduel van I Partenopei (1-0). Onder meer Charles De Ketelaere, Divock Origi, Ante Rebic en Pobega mochten zich opmaken voor een basisplaats tegen Bologna, dat met Jerdy Schouten aan de aftrap verscheen. Joshua Zirkzee moest bij de thuisploeg genoegen nemen met een plek op de bank.

Een snelle voorsprong voor Bologna! ??

De wedstrijd is nog maar net begonnen maar Bologna heeft het netje al gevonden, 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #BolognaMilan pic.twitter.com/y8VwitNrmv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2023

Bologna begon in eigen huis ijzersterk aan het competitieduel, want binnen 32 seconden werd de ban al gebroken. Stefan Posch gaf Rebic het nakijken met een sterke individuele actie en zette vervolgens voor op Nicola Sansone, die van dichtbij kon binnentikken: 1-0. Milan moest van de razendsnelle openingstreffer bekomen, maar wist de stand vijf minuten voor rust toch weer gelijk te trekken. Pobega haalde uit vanaf een meter of achttien en trof via de binnenkant van de paal doel: 1-1.

Waar Milan voor rust grotendeels domineerde, moest het in het tweede bedrijf vooral achter de bal aanlopen. Tot serieuze mogelijkheden leidde het sterke spel van Bologna alleen niet. Twintig minuten voor tijd poogde Pioli met het inbrengen van Rafael Leão en Brahim Díaz het speelbeeld te veranderen. Rebic was vervolgens nog het dichtst bij de 1-2, maar zag zijn inzet rakelings voorlangs gaan.