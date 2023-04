Feyenoord geeft niet op en meldt zich opnieuw bij FC Twente voor Zerrouki

Zaterdag, 15 april 2023 om 15:50 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:01

Feyenoord heeft zich opnieuw gemeld bij FC Twente voor Ramiz Zerrouki. Dat vertelt Leon ten Voorde van Tubantia zaterdag in de De Ballen Verstand-podcast van de krant. Afgelopen winter hoopten de Rotterdammers de 24-jarige middenvelder ook al over te nemen van de huidige nummer vijf van de Eredivisie, maar daar wilde Twente toen niet aan meewerken.

“Het schijnt dat Feyenoord zich weer gemeld heeft voor Zerrouki, dus de soap gaat weer beginnen”, begint Ten Voorde, die vervolgens vertelt dat hij verwacht dat het nog wel even duurt voordat het tot een eventueel akkoord komt. “Jan Streuer (technisch directeur Twente, red.) en de leiding van Feyenoord zijn niet de beste maatjes. Het is nu april, dus je gaat nu nog niet Zerrouki verkopen, omdat je niet weet wat er in de komende maanden nog loskomt.”

Toch denkt Ten Voorde wel dat Zerrouki aan zijn laatste seizoen in Enschede bezig is. “Zerrouki moet je wel verkopen. Op een gegeven moment heb je ook met spelers te maken die klaar zijn bij een club. Het is niet zo dat Zerrouki er met de pet naar gooit, maar je ziet dat die jongen toe is aan een volgende stap. De kunst van een voetbalclub is ook om op het juiste moment spelers te verkopen.”

Feyenoord was afgelopen winter bereid om ver te gaan voor Zerrouki. Zo meldde Voetbal International destijds dat de Rotterdammers een bod hadden uitgebracht van acht miljoen euro. Hoewel Zerrouki graag naar Feyenoord wilde, maakte Streuer bekend absoluut niet te willen onderhandelen. "We willen presteren, en als je hem laat vertrekken toon je niet de ambitie", zei Streuer onder meer.

Bedreigingen

Ten Voorde vertelt in de podcast ook dat die afgeketste transfer er destijds voor zorgde dat bij sommige Feyenoord-fans de emoties hoog opliepen. Dat zorgde ook voor dreigementen aan zijn adres. “Als je dan meldt op sociale media of in de krant dat Feyenoord belangstelling heeft en dat gaat niet door, en je dan de dreigementen ziet en waarvoor je wordt uitgemaakt… Dat is wel bizar. Dan wordt er een foto van jouw social media vergroot, en overal gaat dat dan rond in Rotterdam. Als ik de auto parkeer bij een uitwedstrijd bij Feyenoord, ben ik altijd wel blij als ik weer binnen ben.”