Dusan Tadic lijkt landstitel op te geven: ‘We moeten realistisch blijven’

Zaterdag, 15 april 2023 om 15:39 • Noel Korteweg

Dusan Tadic lijkt geen geloof meer te hebben in de landstitel dit seizoen. De 34-jarige aanvoerder van Ajax, die met zijn ploeg op acht punten achterstand staat van koploper Feyenoord, vindt dat de Amsterdammers zich moeten focussen op het behouden van de tweede plaats. “We moeten Champions League spelen, daar horen we thuis”, aldus Tadic in gesprek met Ajax TV.

Ajax stak in uitstekende vorm nadat John Heitinga voor de groep kwam te staan als opvolger van Alfred Schreuder. De interim-trainer van de Amsterdammers won de eerste zeven competitiewedstrijden na zijn komst, maar zag Feyenoord na de verloren Klassieker (2-3) verder uit zicht raken. De Rotterdammers wisten daarnaast twee weken geleden te profiteren van de misstap van Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles (0-0) en vergrootten de voorsprong daardoor naar acht punten. “Het gat is groot. Acht punten is veel. We moeten realistisch blijven”, zegt Tadic in gesprek met het clubkanaal.

De aanvaller van de Amsterdammers, die dit seizoen tot dusver goed is voor tien doelpunten en twintig assists in veertig wedstrijden, vindt dat Ajax zich moet focussen op de tweede plaats. “We moeten in de Champions League spelen, dat zijn we verplicht en daar horen we thuis.” Afgelopen donderdagavond werd duidelijk dat de clubs die als eerste en tweede eindigen in de Eredivisie vanaf volgend seizoen direct geplaatst zijn voor de groepsfase van het miljardenbal. Tadic is daar blij mee. “Ik kan me herinneren dat we, toen ik vierenhalf jaar geleden terug naar Nederland kwam, in de eerste voorronde begonnen.”

“Vanaf volgend jaar zijn er twee gegarandeerde plaatsen voor Nederlandse clubs. Dat is geweldig en een compliment voor de Nederlandse ploegen”, aldus de aanvoerder. Ajax en PSV strijden samen met AZ om de tweede plek. De twee eerstgenoemde ploegen staan met 59 punten op gelijke hoogte, terwijl het team van Pascal Jansen op 54 punten staat. De Amsterdammers treffen zowel PSV (uit) als AZ (thuis) nog in de laatste zes competitiewedstrijden. De ploeg van Heitinga neemt het op de laatste speeldag op tegen FC Twente in de Grolsch Veste. AZ – PSV staat op hetzelfde tijdstip op het programma.