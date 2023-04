‘Sneijder zegt dat ik echt heel ver kan komen, ook naar de Nederlandse top’

Zaterdag, 15 april 2023 om 14:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:15

Tijjani Noslin heeft veel te danken aan Wesley Sneijder. De aanvaller van Fortuna Sittard moest in het verleden vele teleurstellingen en afwijzingen doorstaan. Via DHSC, de amateurclub van Sneijder, schopte Noslin het uiteindelijk alsnog tot de Eredivisie.

Noslin belandde in 2020 op een dood spoor bij de Utrechtse derdedivisionist Hercules. Geen club durfde het in het vervolg met de inmiddels 23-jarige vleugelaanvaller aan, waarna hij het vlak voor het sluiten van de overschrijvingstermijn probeerde bij DHSC. Wat Noslin niet wist, was dat Sneijder een grote rol speelt bij de volksclub uit de wijk Ondiep.

“Wesley was eigenlijk heel normaal, heel behulpzaam. Ik zag hem al snel niet als Wesley Sneijder, maar gewoon, als mijn trainer", vertelt Noslin tegenover Voetbal International. Samen met Mounir El Hamdaoui ontfermde de Oranje-international zich persoonlijk over Noslin. Dankzij de hulp van het tweetal sleepte hij in de zomer van 2021 een contract in de wacht bij TOP Oss.

Zijn verblijf bij de Keuken Kampioen Divisie-club zou uiteindelijk van korte duur blijken te zijn, want na een tip van Sneijder tekende Noslin nog voor de competitiestart een driejarig contract bij Fortuna Sittard. “Ik heb bijna alles aan Wesley te danken. Het belangrijkste dat hij meegeeft, is dat ik iedere dag beter moet willen worden: koppie erbij houden en altijd leergierig zijn, zo wil Wes het zien. Hij, Mounir en Nito Sequeira (ex-prof, met El Hamdaoui zaakwaarnemer van Noslin, red.) zeggen dat ik dan nog ver kan komen. Echt heel ver. Nederlandse top, succes in het buitenland”, aldus Noslin.