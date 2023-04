Di Marzio komt met duidelijkheid over de blessures van Abraham en Dybala

Zaterdag, 15 april 2023 om 14:26 • Noel Korteweg

José Mourinho kan aanstaande donderdag in de terugwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League tegen Feyenoord ‘gewoon’ beschikken over Tammy Abraham. Achter de naam van Paulo Dybala staat nog een vraagteken, al is er ‘een kleine hoop’ dat hij op tijd fit is voor de return. Dat meldt Gianluca Di Marzio zaterdagochtend. Beide spelers moesten het veld in De Kuip geblesseerd verlaten.

Dybala werd na 25 minuten gewisseld voor Stephan El Shaarawy vanwege een spierblessure in zijn rechterbovenbeen. De Argentijn zat zichtbaar emotioneel op de bank, wat deed vermoeden dat de kwetsuur ernstig was. Verder onderzoek heeft echter uitgewezen dat de spier van Dybala niet beschadigd is, maar dat er sprake is van een lichte zwelling in zijn rechterbovenbeen. De ex-speler van Juventus staakte de strijd volgens Di Marzio net op tijd. Anders had de kwetsuur wellicht erger kunnen worden. “Er is een kleine hoop dat Dybala mee kan spelen tegen Feyenoord”, aldus de journalist.

Abraham, die dit seizoen in 41 duels zeven keer scoorde en zes keer als aangever fungeerde, werd afgelopen donderdag in de zestigste minuut gewisseld wegens een schouderblessure. De Engelsman hoeft daarvoor niet geopereerd te worden en is volgens Di Marzio dus volgende week weer beschikbaar voor het duel met Feyenoord. De thuiswedstrijd tegen Udinese van zondagavond komt, net als voor Dybala, echter nog te vroeg voor Abraham.

Feyenoord reist volgende week met een goede uitgangspositie af naar Rome voor de terugwedstrijd in de kwartfinale. De Rotterdammers waren in de heenwedstrijd met 1-0 te sterk voor de nummer drie van de Serie A dankzij een afstandsschot van Mats Wieffer. Mourinho toonde zich na afloop van het duel in De Kuip strijdbaar. "Vandaag winnen ze, maar het probleem is dat we pas halverwege zijn. Tot over een week in Olimpico.” De return in Italië begint volgende week donderdag om 21.00 uur.