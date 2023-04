Thomas van den Belt voelde vinger in zijn oog: ‘Een hele slechte verliezer’

Zaterdag, 15 april 2023 om 14:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:53

Thomas van den Belt was vrijdagavond de grote uitblinker namens PEC Zwolle tijdens de 2-0 zege op Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. Beide doelpunten kwamen op naam van de 21-jarige middenvelder, die na dit seizoen een transfer naar Feyenoord maakt. Van den Belt kreeg het na afloop van het duel aan de stok met Telstar-speler Anass Najah.

Van den Belt en Najah waren tijdens het treffen in Zwolle directe tegenstanders van elkaar. “We waren de hele wedstrijd wel een soort koppeltje, het ging heen en weer”, zei Van den Belt voor de camera van ESPN. “Kort voor tijd gaf hij mij nog een tikje. Na afloop vroeg ik: moet je mijn shirtje nog hebben? Omdat hij de hele tijd achter mij aan liep. Dat moet ik misschien niet doen, maar toen kreeg ik misschien een vinger in mijn oog.”

Van den Belt krijgt twee vingers van Najah in zijn gezicht na het laatste fluitsignaal?? "Een beetje plagen onderling" — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2023

Van den Belt noemt het ‘een beetje plagen onderling’. “Alleen ik vond die vinger in mijn oog niet nodig, maar misschien moet ik het ook niet doen. Ik moet ook eerst naar mijzelf kijken. Ik provoceerde hem wel een beetje, maar dat deed hij de hele wedstrijd ook bij mij door tegen me aan te lopen en een tikkie uit te delen. Vervelend dat de camera hierop staat."

Telstar-trainer Mike Snoei had geen goed woord over voor de actie van zijn middenvelder. “Najah is een heel slechte verliezer. Ik keur dit absoluut niet goed. Hij moet zich veel beter beheersen, de wedstrijd is voorbij. Hij heeft niet in het oog geprikt, hij heeft op de wang geduwd. Maar hij moet dat gewoon niet doen.”

Najah zelf toonde zich na afloop schuldbewust. “Normaal reageer ik nooit uit emotie en ik kan er nu niks meer aan veranderen", vertelde hij voor de camera van NH Nieuws. Vlak na het opstootje met Van den Belt bood Najah zijn excuses aan. "We moeten het niet groter maken dan het is, want het is grote mannenvoetbal.” Voor het incident kreeg Najah de gele kaart van scheidsrechter Richard Martens.