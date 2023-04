‘Zorgen door Cruijff weggenomen: Barça heeft eerste zomeraanwinst binnen’

Zaterdag, 15 april 2023 om 12:15

Iñigo Martínez wordt de eerste zomeraanwinst van Barcelona, zo meldt Relevo. De verdediger van Athletic Club ging vorige maand al akkoord met het geboden salarisvoorstel en de contractduur en heeft volgens het Spaanse medium nu daadwerkelijk zijn handtekening gezet.

De zaak-Negreira hield het ondertekenen van de verbintenis de afgelopen weken op. Hoewel een transfer al langer in de maak leek, was de entourage van de verdediger bezorgd om de economische instabiliteit van Barcelona en de mogelijke gevolgen van de zaak-Negreira. Deze zorgen zijn door sportief directeur Jordi Cruijff en directeur voetbalzaken Mateu Alemany weggenomen.

De 31-jarige Spanjaard, die aan het einde van het seizoen uit zijn contract loopt bij Athletic Club, wilde graag de overstap naar Barcelona maken. Hoewel hij zich gelukkig en gewaardeerd voelt in Bilbao, wil hij gezien zijn leeftijd de stap naar de top maken. De mandekker won in zijn carrière de Spaanse Supercup met Athletic en het EK Onder 21 met Spanje, maar hij wil meer titels winnen en in de Champions League spelen.

Barcelona-trainer Xavi zou zijn landgenoot graag aantrekken vanwege zijn winnaarsmentaliteit en karakter. Bovendien ontbreekt het aan een linksbenige centrale verdediger in de selectie van Barcelona, na het vertrek van Clément Lenglet en Samuel Umtiti. Barcelona lijkt ook serieus in de markt voor een nieuwe middenvelder. Ilkay Gündogan beschikt over een aflopend contract bij Manchester City. Sport meldde vrijdag dat een overgang naar Barcelona op de laatste formaliteiten rond is.