Feyenoord Transfermarkt beweert opvallende clausule in contract John Heitinga

Zaterdag, 15 april 2023 om 11:09 • Laatste update: 11:16

Als Ajax eind april de bekerfinale wint, blijft John Heitinga automatisch aan. Dat beweert Feyenoord Transfermarkt zaterdag. De doorgaans goed geïnformeerde Feyenoord-watcher schrijft van een clausule in Heitinga's contract, die een langer dienstverband als hoofdtrainer garandeert bij eventuele bekerwinst. Het langer aanblijven van Heitinga leek sowieso al steeds aannemelijker te worden.

Heitinga werd in januari naar voren geschoven als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder en kreeg in ieder geval tot het eind van dit seizoen het vertrouwen. Toezeggingen op meer ontving hij echter nog niet, waar Heitinga onlangs zijn onvrede over uitsprak. "Je weet dat op 28 juni de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Maak een keuze. Die kan goed of fout uitpakken, maar maak een keuze", drukte de jonge trainer de clubleiding op het hart.

Bijzonder dat er de laatste weken zoveel Ajacieden onder Feyenoord-nieuws reageren op Twitter. Maar er is geweldig nieuws voor hun! Mocht Ajax de bekerfinale winnen van PSV, moeten de Amsterdammers contractuele verplichtingen aangaan: In dat geval blijft coach John Heitinga aan. — FTM ??? (@FeyenoordTM) April 15, 2023

Die leek direct gehoor te geven aan Heitinga's woorden. Valentijn Driessen schreef al dat een langer dienstverband van Heitinga 'haast uitgemaakte zaak lijkt', terwijl technisch directeur Sven Mislintat deze week zei 'dat Heitinga op één staat'. Feyenoord Transfermarkt meldt nu ook een andere weg om de keuzeheer langer voor de groep te houden. Mocht Ajax de TOTO KNVB Beker-finale op 30 april naar zich toe weten te trekken, dan volgt een automatische contractverlenging.

Met het eind van het seizoen in aantocht draait de trainersdiscussie in Amsterdam momenteel op volle toeren. Onder meer Dusan Tadic deed al zijn zegje: de Ajax-captain zei Heitinga 'een goede trainer' te vinden en maakte zich hard voor een eventueel langer verblijf. Dat lijkt reëler dan een terugkeer van Peter Bosz, die al meermaals praktisch open solliciteerde, maar naar verluidt een sta-in-de-weg heeft met algemeen directeur Edwin van der Sar.