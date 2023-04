Hyballa: ‘Wij en nog 18.883 man snappen het, maar er zijn een paar idioten…’

Zaterdag, 15 april 2023 om 09:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:53

Peter Hyballa heeft geen goed woord over voor de supporters die vrijdag de staking van de Brabantse derby hebben veroorzaakt. Scheidsrechter Jeroen Manschot besloot het duel tussen NAC Breda en Willem II bij een 0-1 stand definitief stop te zetten, nadat enkele fans van NAC bier het veld op gooiden. "18.883 supporters kunnen goed met de instructies omgaan, maar je hebt er een paar idioten tussen zitten...", sneert Hyballa in gesprek met verslaggever Labib Bitchou.

Het was vóór de aftrap al onrustig in en rond het Rat Verlegh Stadion. Er werd ruim voor het eerste fluitsignaal al veelvuldig vuurwerk afgestoken en met zeventig minuten op de klok werd de derby voor het eerst stilgelegd. Er werd een brandende fakkel het veld op gegooid, waarop Manschot besloot spelers en staf naar binnen te sturen. "Manschot zei: 'Peter, we gaan nu tien, vijftien minuten naar binnen, maar als er nog iets gebeurt, moet ik de wedstrijd staken'", vertelt Hyballa.

De trainer van NAC baalt dat iedereen nu de dupe wordt van een klein groepje relschoppers. "Kijk, wij als team kunnen met de instructies omgaan en 18.883 supporters ook, maar dan heb je nog een paar idioten die bierbekers gooien naar de spelers van Willem II", spuwt hij. "Dan begrijp ik dat Manschot affluit. Stadionspeaker Van Hooijdonk heeft het duidelijk gezegd en John Karelse (teammanager, red.) ook: alsjeblieft, blijf fair tegen de tegenstander, niets gooien. Maar we hebben gezien dat er een paar mensen zijn die geen discipline hebben."

Manschot staakte de Brabantse derby met precies 74 minuten en 25 seconden op de teller. Of die uitgespeeld gaat worden, laat Hyballa aan de KNVB. "Ik heb daar nu geen mening over. Ik ben alleen teleurgesteld dat dit bij onze prachtige club gebeurt. Ik heb er alle vertrouwen in dat de KNVB een goede beslissing neemt." Bij winst zou Willem II naar de derde plek op de ranglijst klimmen, achter nummers één en twee PEC Zwolle en Heracles Almelo. NAC zou achtste blijven.