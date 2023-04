Opgeleefde PSV'er was wel degelijk dicht bij vertrek: 'Ja, er was contact'

Zaterdag, 15 april 2023 om 07:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:24

Joey Veerman is tevreden over hoe hij zich ontwikkelt bij PSV. De creatieve middenvelder kwam anderhalf jaar geleden over van sc Heerenveen en kwam er al snel achter wat spelen voor een topclub van iemand vergt. Met name fysiek zijn er een hoop stappen gezet, ziet Veerman, die tegenover De Telegraaf ook ingaat op de transferperikelen van afgelopen winter.

Veerman werd in de winter van 2022 halsoverkop naar Eindhoven gehaald, omdat Davy Pröpper bruusk zijn voetbalpensioen aankondigde. Veerman beleefde direct een cultuurshock. "Onze krachttrainer heeft me wel bij mijn nekvel gepakt", vertelt hij. "Ik train nu drie keer in de week mijn bovenlichaam extra en mijn benen doen we twee keer in de week. Daar was ik misschien wat te gemakkelijk in. Maar als je ziet hoe het bij een topclub gaat en hoe mensen bezig zijn met hun lichaam, dan ga je daarin mee."

Dat zie je terug in de cijfers, zo stipt de Purmerender aan. "In het aantal gelopen kilometers. Daarin heb ik elke wedstrijd het meest van iedereen, ergens tussen de 12 en 13 kilometer." Ook over de rest van zijn statistieken is Veerman – die tot nog toe op negen goals en dertien assists in 43 duels over alle competities staat – te spreken. "Mijn statistieken gaan vooruit als je het hebt over gecreëerde kansen, maar ook wat betreft het aantal balveroveringen."

Toch gaat het dit seizoen met pieken en dalen voor Veerman. De technicus, die afgelopen maand een Oranje-debuut aan zijn neus voorbij zag gaan door een virusinfectie, belandde vlak na de winterstop op de bank bij zijn club. Een vertrek spookte toen door zijn hoofd, zo geeft Veerman toe. "Ik kan niet ontkennen dat er inderdaad contact is geweest tussen clubs en mijn zaakwaarnemer. Dat krijg je als je op de bank zit, terwijl de window nog open is. Dat ziet dan iedereen en daar wordt dan over gepraat. Je bent chagrijnig en je wil van alles op dat moment."

Al snel keerde Veerman weer terug in de basis en inmiddels is hij weer helemaal op zijn plek. Eind deze maand kan hij zijn tweede prijs pakken in Eindhovense dienst, daar PSV net als vorig jaar in de bekerfinale tegenover Ajax staat. "Het zou geweldig zijn om dat nog eens mee te maken. Als je naar het totale seizoen kijkt, dan baal je wel dat je het tegen de op papier kleinere clubs hebt laten liggen. Daar moeten we nu even niet meer mee bezig zijn. We moeten door en eruit halen wat er nog in zit. We zijn zeker nog niet uitgespeeld en kunnen het seizoen nog mooi afsluiten", concludeert Veerman.