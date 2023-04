Derksen: ‘Dit slaat als kut op Dirk... Dit mens is een ramp voor het voetbal’

Vrijdag, 14 april 2023 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:26

De voltallige tafel van Vandaag Inside maakt gehakt van het filmpje waarin Khalid Boulahrouz zijn gram haalt richting Portugal. René van der Gijp, Johan Derksen en ook Wilfred Genee begrijpen niet hoe de Eredivisie tot het besluit kwam om direct na het binnenhalen van de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst een venijnig snerend filmpje te posten.

In het filmpje verschijnt Boulahrouz, die op het WK 2006 met Nederland ten onder ging in de beroemde kaartenregen tegen Portugal (1-0), met een koffer in zijn handen op de achterbank van een auto. "Obrigado Amigos", zegt Boulahrouz, waarmee hij zijn Portugese 'vrienden' in diens taal bedankt. Vervolgens gaat de koffer open. Daarin zitten de Europese tickets die Nederland nu definitief binnen heeft voor het seizoen 2024/25.

Het filmpje leidt tot gefronste wenkbrauwen aan tafel bij Vandaag Inside. "Daar is een reclamebureau aan te pas gekomen", zegt Derksen. "En een rekening. Het slaat als kut op Dirk." Van der Gijp voegt toe: "Het heeft niets met voetbal te maken. Maaskantje." Dat laatste is een referentie aan de tv-serie en bioscoopfilms van New Kids.

Derksen vervolgt: "Dit komt van mensen die naar een filmfestival zijn geweest en die dan denken: hey, dat waren mooie beelden. Zoiets moeten we ook doen! Terwijl ze goud in handen hebben, want waarom laat je geen flitsen van het Nederlandse voetbal zien?" Derksen wijst met een beschuldigende vinger naar Marianne van Leeuwen, de voorzitter van de KNVB. Volgens Derksen had zij moeten ingrijpen.

"Maar Marianne van Leeuwen zal dit wel mooi vinden", vermoedt Derksen. "Wat een ramp is die vrouw ook. Je kunt het mens eigenlijk niets kwalijk nemen, want ze komt van Zeeburgia. Toch wordt die vrouw zomaar binnengehaald. Die weet niets en de komende tien jaar weet ze nog steeds niets. Op dit soort dingen (het filmpje met Boulahrouz, red.) zou zij moeten letten."