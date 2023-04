NAC woest: onschuldige fans met brandwonden; dader van staking op beeld

Vrijdag, 14 april 2023 om 23:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:45

Voor NAC Breda is een beoogde feestavond met een derby tegen Willem II volledig in het water gevallen. De Bredanaren komen kort na de gestaakte clash met de Tilburgers met een officieel statement, dat is opgesteld in samenspraak met de gemeente, de politie en het OM. "Wat een mooi Avondje NAC met een grootse sfeeractie had moeten worden, is helaas door een aantal bezoekers in het Rat Verlegh Stadion ontsierd", aldus NAC.

De wedstrijd kwam in de tweede helft aanvankelijk stil te liggen door een brandende fakkel die vanaf de tribune op het veld werd gegooid. Na de afkoelingsperiode van tien minuten, zoals die in de aangescherpte richtlijnen van de KNVB staat, hervatte scheidsrechter Jeroen Manschot het duel. Dat was van korte duur. Willem II maakte in 73ste minuut de 0-1 via Elton Kabangu, waarna er opnieuw dingen vanuit het Bredase publiek op het veld werden gegooid. Manschot kon niet anders dan de procedure volgen en de wedstrijd definitief staken. De regels werden aangescherpt door de KNVB na het aanstekerincident onlangs in De Kuip bij Feyenoord - Ajax.

? NAC Breda - Willem II is definitief gestaakt, nadat er onder meer vuurwerk en bier op het veld werd gegooid. "Onvoorstelbaar en diep en diep triest."#nacwil pic.twitter.com/zLCgWkanoN — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2023

"Het is diep en diep triest om te zien dat ondanks alle aandacht die de afgelopen weken is geweest voor supportersgeweld en het gevaar dat dat met zich meebrengt, een aantal bezoekers het vanavond toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien", schrijft NAC. "Hierdoor is de wedstrijd uiteindelijk definitief gestaakt."

NAC komt in zijn statement terug op de sfeeractie voorafgaand aan het duel. Ook daar ging het al volledig mis. "Vuurwerk afsteken onder het enorme doek van de sfeeractie is volkomen idioot en ondoordacht. Dit heeft ook een aantal supporters brandwonden opgeleverd. Dat het afsteken ook nog gebeurde tijdens een minuut stilte (voor de overleden oud-NAC-speler Cock Luyten, red.) benadrukt nogmaals dat dit een kleine groep mensen betreft die geen hart voor de club hebben."

NAC kondigt een war on crime aan. "Met deze acties heeft een kleine groep kwaadwillenden bewust het Avondje NAC van heel veel welwillende supporters op het spel gezet en zelfs in gevaar gebracht. Dit wordt niet getolereerd. Er is aan de deur vuurwerk onderschept en er is gedurende de avond al een aantal mensen van de tribune geplukt. We zetten maximaal in op het identificeren van de daders, onder meer door de camerabeelden nauwkeurig te bestuderen. Dit zal zonder twijfel consequenties hebben, persoonsgericht of collectief. Inmiddels is er een verdachte in beeld die verantwoordelijk zou zijn voor het incident dat geleid heeft tot het definitief staken van de wedstrijd. We roepen deze persoon op zich te melden."

Nog geen besluit over afloop van NAC - Willem II

De KNVB zal een knoop doorhakken over de afwikkeling van de wedstrijd. De voetbalbond kiest daarbij uit drie opties. Het is mogelijk om de 0-1 tussenstand die op het scorebord stond op moment van staking als definitieve einduitslag aan te merken. Een andere optie is om de wedstrijd volledig over te spelen, wat gezien het moment van staking (73ste minuut) onwaarschijnlijk lijkt. De laatste mogelijkheid is om het restant alsnog uit te spelen.