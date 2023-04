Wim Kieft ziet ideale nieuwe club voor Arne Slot: ‘Dat zou perfect passen’

Vrijdag, 14 april 2023 om 23:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:05

Wim Kieft denkt dat Arne Slot er goed aan zou doen om Feyenoord na dit seizoen in te ruilen voor Tottenham Hotspur. Dat vertelt hij vrijdag in zijn column in De Telegraaf. Volgens de voormalig voetballer verricht Slot uitstekend werk bij Feyenoord en is het tijd voor de trainer om na dit seizoen zijn vleugels uit te slaan.

De column van Kieft gaat grotendeels over het Europa League-duel tussen Feyenoord en AS Roma (1-0) van donderdag. De ex-spits is onder de indruk van het team van Feyenoord. “Slot heeft in twee jaar twee teams samengesteld die Europees hoge ogen gooien. Als je met zo’n beperkt budget als bij Feyenoord tweemaal een elftal bij elkaar sprokkelt dat de finale van de Conference League haalt en een jaar later met zeven nieuwe spelers reikt tot de kwartfinale van de Europa League met zulk aantrekkelijk aanvallend voetbal, dan verricht je uitstekend werk”, aldus Kieft.

“Na twee keer hetzelfde kunstje geflikt te hebben bij Feyenoord moet hij nu zijn vleugels uitslaan”, vervolgt de columnist, die zich vervolgens hardop afvraagt bij welke club Slot dan zou passen. “Welke club durft het aan in Engeland bijvoorbeeld? Om zulk onderscheidend voetbal als bij Feyenoord te spelen met Leeds United of Crystal Palace wordt heel moeilijk. Vooral omdat bij die clubs niet de financiële armslag aanwezig is voor Slot om de topvijf in Engeland af te troeven. Daar lopen kwalitatief zulke goede spelers rond.”

Volgens Kieft is Tottenham de club waar Slot zijn carrière op een goede manier zou kunnen vervolgen. “Een club als Tottenham Hotspur zou perfect passen. Een grote ambitieuze club met veel budget beschikbaar en historisch gezien staat Spurs voor aanvallend avontuurlijk voetbal en is er altijd plaats voor creatieve spelers. Al zijn die laatste afgelopen seizoen door Mourinho en Antonio Conte in de ban gedaan. In Londen kan Slot zijn voetbalideeën kwijt en kan hij financieel oogsten.” Slot wordt overigens al enige tijd in verband gebracht met Tottenham, om na de zomer eventueel de onlangs ontslagen Antonio Conte op te volgen.