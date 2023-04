Zakaria Aboukhlal scoort, maar Olympique Lyon pakt de punten in Toulouse

Vrijdag, 14 april 2023 om 22:52 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:31

Zakaria Aboukhlal heeft vrijdagavond namens Toulouse gescoord tegen Olympique Lyon. De voormalig AZ-aanvaller zette zijn ploeg in de 37ste minuut op gelijke hoogte. Genoeg voor een resultaat was de treffer echter niet: Lyon won in de slotfase met 1-2. Stijn Spierings, Branco van den Boomen en Thijs Dallinga speelden het hele duel mee. Door de nederlaag blijft Toulouse op de twaalfde plek staan in de Ligue 1, terwijl Lyon naar plaats zes klimt.

Bijzonderheden:

Na ruim een half uur spelen kreeg Lyon een penalty. Jeffinho ging na een mooie actie het strafschopgebied van Toulouse binnen, maar werd daarbij aangetikt door Gabriel Suazo. Scheidsrechter François Letexier besloot de bal op de stip te brengen, en Alexandre Lacazette benutte het buitenkansje: 0-1. Lang konden de bezoekers echter niet van de voorsprong genieten, want drie minuten later zorgde Aboukhlal voor de 1-1: een volley van Branco van den Boomen werd nog van de lijn gehaald, maar de vleugelspeler was in de rebound alsnog trefzeker. Vervolgens leek het lang te gaan eindigen in een gelijkspel, maar vlak voor tijd werd het 1-2 via verdediger Logan Costa, die onfortuinlijk een lage voorzet achter zijn eigen doelman tikte.

??????????????????????, het is alweer 1-1! ? Toulouse doet gelijk wat terug na die tegentreffer ?? Van den Boomen schiet waarna de bal blijft liggen voor Aboukhlal die vervolgens binnen schuift ??#ZiggoSport #Ligue1 #TFCOL pic.twitter.com/oa9CvE37iM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 14, 2023

Toulouse – Olympique Lyon 1-2

34' 0-1 Alexandre Lacazette (penalty)

37’ 1-1 Zakaria Aboukhlal

88’ 1-2 Logan Costa (eigen doelpunt)

????????????, gaat het toch nog helemaal mis! ?? Suazo gaat gruwelijk de mist in en gunt Olympique Lyon in de slotfase toch nog de overwinning ??#ZiggoSport #Ligue1 #TFCOL pic.twitter.com/hKRTypOrsj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 14, 2023