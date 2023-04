Strijdvaardig Excelsior boekt broodnodige zege in degradatiestrijd

Vrijdag, 14 april 2023 om 21:55 • Wessel Antes

Excelsior Rotterdam heeft vrijdagavond een zeer belangrijke zege geboekt op Go Ahead Eagles: 2-1. De Rotterdamse laagvlieger toonde zich in eigen huis strijdvaardig en klimt door de overwinning (tijdelijk) naar de vijftiende plek in de Eredivisie. Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech opende de score in het Van Dongen & De Roo Stadion, waarna Willum Thór Willumsson de stand gelijk trok. In de 65ste minuut was Julian Baas verantwoordelijk voor de winnende treffer. Go Ahead staat na de nederlaag nog altijd op de twaalfde plaats.

Bij Excelsior keerde Feyenoord-huurling Marouan Azarkan terug in de basis, waardoor Sven Nieuwpoort weer op de bank zat. Verder koos Trainer Marinus Dijkhuizen voor dezelfde namen als tijdens het verloren uitduel met PSV (4-0) vorige week. Go Ahead-trainer René Hake wijzigde zijn elftal met twee namen na de nederlaag bij Vitesse (2-0). Rashaan Fernandes en Jamal Amofa werden vervangen door aanvoerder Bjorn Kuipers en Finn Stokkers. Voor Kuipers betekende dat zijn eerste basisplaats na een ernstige elleboogblessure.

De Deventenaren hadden in het eerste kwartier het overwicht, zonder tot echt grote kansen te komen. Vervolgens werd de thuisploeg wakker. Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange werd gered door de bovenkant van de lat, nadat Baas mocht aanleggen voor een directe vrije trap. Na rust kwamen de Kralingers alsnog op voorsprong. Na goed doorjagen van Kik Pierie ontstond een grote kans voor Driouech, die deze wist te verzilveren: 1-0. In de 61ste minuut kwam Go Ahead langszij, toen Willum Thór Willumsson attent reageerde op een rebound: 1-1.

Excelsior toonde zich echter strijdvaardig. Baas kreeg de bal op enigszins toevallige wijze plotseling voor zijn voeten, waarna hij van zo’n tien meter op overtuigende wijze de bovenhoek wist te vinden: 2-1. In de slotfase ging Go Ahead nog op jacht naar een punt, maar het elftal van Dijkhuizen had de zaken achterin goed op orde. Daardoor konden de supporters van Excelsior voor het eerst sinds 19 maart weer juichen voor een zege van hun club.