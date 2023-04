Willem II scoort en ziet derby tegen NAC meteen definitief gestaakt worden

Vrijdag, 14 april 2023 om 21:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

De derby tussen NAC Breda en Willem II is vrijdagavond definitief gestaakt. De Tilburgers namen diep in de tweede helft de leiding in het hol van de leeuw via een doelpunt van Elton Kabangu: 0-1. Supporters van NAC konden zich niet beheersen en gooiden bier op het veld. De wedstrijd was op dat moment al een keer stilgelegd geweest vanwege een brandende fakkel die een kwartier eerder op het veld was gegooid. Jeroen Manschot kon niet anders dan de aangescherpte reglementen volgen: wedstrijd definitief gestaakt.

Voetbaltechnisch had de beladen derby weinig om het lijf. Willem II brak de ban in de 73ste minuut uit een hoekschop, die door Wessel Dammers richting doel werd gekopt. Vlak voor de doellijn gaf Kabangu nog een beslissend zetje. De dolenthousiaste spelers van Willem II vierden het feestje aan de zijlijn en werden vervolgens bekogeld met bier vanaf de tribune.

? NAC Breda - Willem II is definitief gestaakt, nadat er onder meer vuurwerk en bier op het veld werd gegooid. "Onvoorstelbaar en diep en diep triest."#nacwil pic.twitter.com/zLCgWkanoN — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2023

De B-Side had vooraf aangekondigd vuurwerk te gaan gebruiken, maar riep alle medesupporters op om tijdens het duel vooral niets te gooien. Nu dat in de tweede helft toch gebeurd is, reageert de harde kern verbolgen. "Schaam je kapot, schaam je kapot", zong de B-Side in de richting van de dader. De wedstrijd zou eenmalig hervat worden na een afkoelperiode. Bij een nieuw incident moet het duel definitief gestaakt worden. Dat is wat er gebeurde nadat Willem II op 0-1 kwam en NAC-fans bier gooiden op het veld.

Voorafgaand aan de beladen Brabantse derby werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan oud-NAC-speler Cock Luyten, die op 86-jarige leeftijd overleed. De minuut stilte werd door de trouwe aanhang van NAC omgezet in een minuut kabaal, waarin het vuurwerk van alle kanten leek te worden aangestoken.