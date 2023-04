Mauro Icardi maakt hattrick bij monsterzege koploper Galatasaray

Vrijdag, 14 april 2023

Galatasaray heeft vrijdagavond zonder enige moeite de koppositie in de Turkse Süper Lig verstevigd. De ploeg van trainer Okan Buruk won in eigen huis met liefst 6-0 van nummer zeven Kayserispor. Grote man bij de thuisploeg van Mauro Icardi, die al bij rust een hattrick te pakken had. Door de zege is het gat tussen Galatasaray en nummer twee Fenerbahçe, dat nog wel een duel tegoed heeft, negen punten.

Galatasaray, met voormalig Eredivisionisten Milot Rashica en Dries Mertens in de basis en Fredrik Midtsjø op de bank, opende na achttien minuten de score. Kerem Aktürkoglu stuurde Icardi diep, waarna de spits een verdediger uitkapte en de 1-0 maakte. Vijf minuten later konden de fans in Istanbul opnieuw juichen, toen Rashica de bal door de benen van zijn tegenstander in de verre hoek schoof: 2-0. In de slotfase van de tweede helft werd het via Icardi ook nog 3-0 en 4-0. Eerst benutte de Argentijn een penalty die Galatasaray kreeg na een overtreding van Mame Thiam op Aktürkoglu. De tweede strafschop (na hands van Majid Hosseini, die bovendien rood kreeg) miste Icardi, maar uit de rebound was hij alsnog trefzeker: 4-0.

De thuisploeg, die blij mocht zijn dat Victor Nelsson vlak voor rust niet ook met rood van het veld gestuurd werd na het neerhalen van een doorgebroken speler, ging in de tweede helft vrolijk door met scoren. Aktürkoglu schoot in de 59ste minuut op heerlijke wijze een vrije trap binnen (5-0), waarna invaller Nicolò Zaniolo een diepe bal goed meenam en snoeihard binnen wist te schieten. Het tiental van Kayserispor was niet meer bij machte om daar nog iets tegenin te brengen.

