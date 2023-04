‘Doemscenario voor Ten Hag: Martínez komt dit seizoen niet meer in actie’

Vrijdag, 14 april 2023 om 21:25 • Wessel Antes

Lisandro Martínez komt dit seizoen niet meer in actie bij Manchester United, zo meldt het doorgaans betrouwbare The Athletic vrijdagavond. De eerste onderzoeken naar zijn rechtervoet zien er niet goed uit. Momenteel is het nog de vraag of de 25-jarige verdediger geopereerd moet worden, of dat de blessure op natuurlijke wijze moet herstellen. Voor manager Erik ten Hag komt de blessure van Martínez op een slecht moment, daar Raphaël Varane ook geblesseerd uitviel donderdag.

Martínez viel donderdagavond in de slotfase van het Europa League-duel met Sevilla (2-2) geblesseerd uit en moest door enkele landgenoten naar de kant worden gedragen. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was greep Martínez kort na de 2-1 naar zijn voet. De kwetsuur was dusdanig ernstig dat de Argentijn niet op eigen houtje het veld kon verlaten. Mede-wereldkampioenen Gonzalo Montiel en Marcos Acuna van Sevilla droegen hun landgenoot naar de zijkant, een actie die op waardering kon rekenen bij het publiek op Old Trafford. In eerste instantie werd gedacht aan een zware achillespeesblessure, maar dat werd nog ontkracht door Ten Hag. Door de berichtgeving van The Athletic lijkt de kwetsuur toch ernstig te zijn.

Naast Martínez moest ook Varane de strijd vroegtijdig staken. De Fransman bleef halverwege het duel geblesseerd achter in de kleedkamer. Zijn vervanger, Harry Maguire, vervulde in de slotminuten een onfortuinlijke hoofdrol. De centrale verdediger kopte de bal ongelukkig achter David de Gea, waardoor the Mancunians volgende week alle zeilen bij moeten zetten om de laatste vier van de Europa League te bereiken. De spierblessure van Varane wordt nog verder onderzocht.

Komende zondag komt United weer in actie in de Premier League. Ten Hag en zijn elftal zullen het dan opnemen tegen Nottingham Forest. De manager zal flink moeten puzzelen om een basiself te formeren, daar de lappenmand van the Red Devils flink gevuld is. Ten Hag kan in Nottingham niet beschikken over Alejandro Garnacho (voetblessure), Tom Heaton (enkelblessure), Martínez (voetblessure), Varane (spierblessure), Marcus Rashford (spierblessure) en Donny van de Beek (knieblessure). Luke Shaw (dijblessure) en Scott McTominay (gezondheidsproblemen) zijn nog twijfelgevallen.