Ajax-talent lovend over Future Cup: ‘Echt mooi podium om jezelf te laten zien’

Vrijdag, 14 april 2023 om 21:13 • Sam Vreeswijk

Na drie jaar vond van 8 tot en met 10 april de Ajax Future Cup weer plaats, een toernooi op De Toekomst waar in het verleden onder meer grote sterren als Marcus Rashford, Matthijs de Ligt en João Félix zich lieten zien. Voetbalzone-presentator Labib Bitchou was in Amsterdam om het hele toernooi lang op zoek te gaan naar de sterren van de toekomst. Daar sprak hij met verschillende talenten, waaronder Avery Appiah en Lucas Jetten.