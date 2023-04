Cyriel Dessers geeft noodlijdend Cremonese hoop met winnend doelpunt

Vrijdag, 14 april 2023 om 20:25 • Wessel Antes

Cyriel Dessers heeft vrijdagavond een uiterst belangrijk doelpunt gemaakt tijdens de zege van Cremonese op Empoli: 1-0. De 28-jarige aanvaller was al na vier minuten verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Daardoor boekte Cremonese voor het tweede weekend op rij een zege, na de eerdere winst op Sampdoria (2-3) vorige week. De achterstand op nummer zeventien Spezia, dat net boven de degradatiestreep staat, bedraagt echter nog altijd zeven punten.

Bijzonderheden:

Dessers mocht net als vorige week in Genoa starten als spits. Bij Empoli stond Haarlemmer Tyronne Ebuehi in de basiself op de rechtsbackpositie geposteerd. Bij het Nigeriaanse elftal zijn Dessers en Ebuehi normaliter teamgenoten. De voormalig publiekslieveling van Feyenoord wist al snel de enige treffer van de wedstrijd te scoren. Dessers ontving een geweldige crosspass van Leonardo Sernicola met zijn borst, waarna hij de bal tussen de benen van Empoli-doelman Samuele Perisan door in het doel wist te prikken: 1-0. Spezia speelt vrijdagavond nog wel een uitwedstrijd bij Lazio.

?? Gol De Cyriel Dessers



Cremonese 1x0 Empoli



?? #SérieA ???? pic.twitter.com/ZbACVsYgSh — Araujow | Goals (@arraujow_) April 14, 2023

Cremonese - Empoli 1-0

4’ 1-0 Cyriel Dessers (assist: Leonardo Sernicola)