Sofiane Boufal: ‘Het was heerlijk om Cristiano Ronaldo te zien janken’

Vrijdag, 14 april 2023 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:55

Sofiane Boufal geeft Cristiano Ronaldo een schop na. De vleugelspits van Marokko zegt te hebben genoten van de tranen die de Portugese ster rijkelijk liet vloeien na zijn uitschakeling op het WK in Qatar. Marokko was, met Boufal als basisspeler, in de kwartfinale met 1-0 te sterk voor Portugal.

Ronaldo raakte gaandeweg het toernooi in Qatar zijn basisplaats kwijt en moest het tot zijn frustratie in de kwartfinale tegen Marokko doen met een invalbeurt van veertig minuten. Toen Ronaldo inviel had Youssef En-Nesyri de Marokkanen al op 1-0 gezet. Ronaldo kon ondanks verwoede pogingen niets meer aan die stand veranderen en droop na het laatste fluitsignaal overmand door emoties af.

"Met alle respect voor Ronaldo, maar ik vond het heerlijk om hem te zien huilen, in plaats van dat wij huilden", zegt Boufal in een vooraankondiging van zijn interview met het Qatarese programma Alkass. De aanvaller maakte na het WK een transfer van het Franse Angers naar Al Rayyan in Qatar. Volgens de 29-jarige linksbuiten komt Ronaldo niet in aanmerking voor de titel 'greatest of all-time'.

"Ik geef de voorkeur aan Lionel Messi", geeft Boufal ruiterlijk toe. De voormalig speler van onder meer Lille OSC en Southampton hoopt nog op een terugkeer in het Europese topvoetbal. "Mijn droomclub is Barcelona. Daar zou ik graag voor willen spelen."