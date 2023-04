Van Hanegem droomt van aankoop: ‘Ik zou hem zo ophalen op Schiphol’

Vrijdag, 14 april 2023 om 19:28 • Wessel Antes

Willem van Hanegem ziet Georginio Wijnaldum graag terugkeren in het shirt van Feyenoord. Dat zegt De Kromme vrijdag in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Wijnaldum was donderdagavond voor even terug in De Kuip, toen hij met zijn AS Roma met 1-0 onderuit ging tegen Feyenoord. Als het aan Van Hanegem ligt wagen de Rotterdammers komende zomer een poging om de 32-jarige middenvelder te halen.

Wijnaldum kwam ter spraken toen Van Hanegem het had over Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer. “Hij moet leren om in een hoger tempo te spelen. Als het tempo omhoog gaat, begint hij met de bal te lopen. Toen Wijnaldum erin kwam, ging Wieffer op hem staan.” Het clubicoon van Feyenoord, die altijd al groot fan van Wijnaldum is geweest, ziet dat zijn pupil het lastig heeft in Rome. “Het vervelende is dat Wijnaldum heel weinig ballen krijgt. Daar heeft hij weinig aan. Misschien moet hij daar wel weg. Ik zou hem zo ophalen op Schiphol.”

Of de komst van Wijnaldum haalbaar is, is nog maar de vraag. Roma huurt de 88-voudig international van het Nederlands elftal tot het einde van het seizoen, waarna de Italianen de optie hebben om hem voor acht miljoen euro definitief vast te leggen. Indien de club van trainer José Mourinho daartoe besluit, ligt Wijnaldum direct vast tot medio 2025. De geruchten gaan echter dat Rome nog niet overtuigd is, waardoor de rechtspoot zou terugkeren naar Paris Saint-Germain. In Parijs ligt Wijnaldum nog vast tot medio 2024. Wanneer Feyenoord kampioen wordt, en zich daarmee plaatst voor de groepsfase van de Champions League, is er wel meer mogelijk in Rotterdam-Zuid.

Reactie Wijnaldum

Wijnaldum zelf was een stuk minder vrolijk na zijn terugkeer in De Kuip, al bedankte hij de supporters van Feyenoord wel voor het respect dat hij kreeg middels een applaus. “Het was jammer dat ik niet begon, maar ik ben wel blij dat ik mocht invallen. Ik was blij met het respect van de supporters. Natuurlijk ook omdat het twaalf jaar geleden (als speler van PSV, red.) anders was, toen ik terugkwam naar Rotterdam. Maar natuurlijk had ik de wedstrijd wel liever gewonnen. Ondanks dat ik tegen Feyenoord speel, wil ik gewoon die wedstrijd winnen. Dat is jammer genoeg niet gebeurd”, aldus de Oranje-international voor de camera van ESPN.