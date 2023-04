Van Nistelrooij passeert Sangaré opnieuw en heeft fitte De Jong terug

Zondag, 16 april 2023 om 13:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:32

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor de uitwedstrijd tegen FC Volendam van zondagmiddag. Er is wederom geen basisplaats voor Ibrahim Sangaré en ook Fábio Silva zit op de bank. Achterin vervangt Jarrad Branthwaite Olivier Boscagli, Xavi Simons verhuist weer naar de linkerkant en Guus Til start hierdoor centraal op het middenveld. Luuk de Jong, die vorige week tegen Excelsior (4-0) uitviel, is fit genoeg om te starten. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 3.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV in Volendam. De verdediging van de bezoekers bestaat van rechts naar links uit Jordan Teze, André Ramalho, Branthwaite en Patrick van Aanholt. Erick Gutiérrez en Joey Veerman moeten zorgen voor de controle op het middenveld, met Til daar kort voor. Aanvoerder De Jong moeten vanaf de flanken worden bediend door Johan Bakayoko en Simons. Anwar El Ghazi zit op de bank bij PSV, net als dus Sangaré en de pas negentienjarige Livano Comenencia.

Volendam laat redelijk goede resultaten noteren, wat vooralsnog genoeg is voor een plaats boven de streep. Met name in thuiswedstrijden verzamelt het Andere Oranje de punten. Van zijn laatste zes duels in eigen huis wist Volendam er liefst vijf te winnen, terwijl de Noord-Hollandse derby tegen AZ in een verdienstelijke 1-1 gelijkspel eindigde. De laatste thuiszege op PSV dateert echter uit 1994. André Wasiman, Miroslav Stefanovic en Jorg Smeets zorgden er toen voor dat een 0-2 achterstand werd omgezet in een spectaculaire 3-2 zege. Trainer Wim Jonk besloot deze week om 'tot nader order' geen beroep meer te doen op Bilal Ould-Chikh, nadat hij vorige week voor de derde keer disciplinair gestraft werd.

Het veroveren van een tweede directe Champions League-ticket is uitstekend nieuws voor de Eredivisie, maar Van Nistelrooij weet dat PSV daar dit seizoen nog niets aan heeft. In een poging de tweede plaats over te nemen moeten de Eindhovenaren het in Volendam doen zonder de geblesseerden Mauro Júnior, Armando Obispo en Phillipp Mwene. Laatstgenoemde traint wel weer mee, maar het duel in het Kras Stadion komt te vroeg. Daarentegen is De Jong wél beschikbaar, nadat hij tegen Excelsior nog uitviel. Door het relatief lage aantal blessures heeft Van Nistelrooij te maken met luxeproblemen. "Je moet gewoon eerlijk naar elkaar zijn", duidde de oefenmeester die lastige situatie tegenover het Eindhovens Dagblad.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Buur, Plat, Mbuyamba, Murkin; Mirani, Twigt, Eiting; Van Mieghem, Veerman, Oristiano

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Gutiérrez, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Simons.