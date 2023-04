Tuchel houdt vertrouwen in dissonant tegen City en stelt 3 ex-Ajacieden teleur

Zaterdag, 15 april 2023 om 14:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:58

Thomas Tuchel heeft de opstelling van Bayern München voor de thuiswedstrijd tegen TSG Hoffenheim bekendgemaakt. De oefenmeester begint wederom met Matthijs de Ligt in de basis. Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui zitten op de bank in München. Dayot Upamecano, die een zeer beroerde wedstrijd speelde in het Champions League-duel met Manchester City, behoudt het vertrouwen van zijn trainer. De wedstrijd in de Allianz Arena begint om 15.30 uur en is te zien op Viaplay.

Bij Bayern ging het na de 3-0 nederlaag in de Champions League bij City maar om één iemand: Sadio Mané. De Senegalees sloeg na afloop van de kwartfinale in Engeland ploeggenoot Leroy Sané op zijn mond. Bayern greep in door Mané een boete te geven van rond de half miljoen euro en hem buiten de selectie te laten voor het duel met Hoffenheim. Dat duel is nu extra belangrijk geworden voor Bayern, daar de landstitel de laatst overgebleven kans op een prijs lijkt te zijn. Nagelsmann kan naast Mané ook niet beschikken over Eric Maxim Choupo-Moting, die nog altijd niet is hersteld van zijn knieblessure. De Kameroener was eerder dit seizoen nog trefzeker bij Hoffenheim, evenals Jamal Musiala: 0-2.

Hoffenheim hoopt op zijn beurt dat de (sportieve) onrust rondom der Rekordmeister voordelig zal uitpakken. Trainer Pellegrino Matarazzo kan in de Allianz Arena niet beschikken over de geschorste Munas Dabbur, die zijn laatste van drie wedstrijden schorsing uitzit. Daarnaast ontbreken ook de geblesseerden Jacob Bruun Larsen (lies), Justin Che (lies) en Kevin Vogt (knie). Die Kraichgauer kennen een moeizaam seizoen en bezetten de veertiende plaats, op slechts vijf punten van nummer zestien VfB Stuttgart. Ondanks dat feit en de favorietenrol voor Bayern kent Hoffenheim een uitstekende aanloop naar de wedstrijd in München. Na een reeks van veertien (!) wedstrijden zonder zege werden de laatste drie duels allemaal gewonnen.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Sané; Gnabry

Opstelling TSG Hoffenheim: Baumann; Kabak, Brooks, Akpoguma; Kaderabek, Kramaric, Geiger, Stiller, Angeliño; Bebou, Bamgartner