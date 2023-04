Rai Vloet gaat in hoger beroep tegen gekregen celstraf: ‘We moeten wel’

Vrijdag, 14 april 2023 om 17:25 • Laatste update: 17:31

Rai Vloet gaat in hoger beroep tegen de celstraf van 2,5 jaar, die hij kreeg voor het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij de vierjarige Gio overleed. Dat laat advocaat Erik Thomas vrijdag weten aan het Algemeen Dagblad. Het hoger beroep van Vloet is een reactie op het Openbaar Ministerie (OM), dat ook in beroep gaat, zo kreeg Thomas vrijdag te horen. De rechtsgeleerde en zijn cliënt voelden zich daardoor genoodzaakt tot deze nieuwe wending in de strafzaak. “We moeten wel, nu ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.”

Thomas vertelt tegenover de ochtendkrant waarom Vloet in hoger beroep gaat. “We moeten wel, nu ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat. Als zij het intrekken op het laatste moment en wij hebben niks ingediend, dan is de straf ineens onherroepelijk. Daarom zullen wij nu ook hoger beroep aantekenen.” Het is nog niet bekend waarom justitie in beroep gaat. Beide partijen hebben tot en met maandag de tijd om beroep aan te tekenen en kunnen dat ook nog intrekken tot en met die dag. Justitie had in eerste instantie 3,5 jaar celstraf geëist, waarna Vloet uiteindelijk 2,5 jaar kreeg van de rechtbank in Haarlem.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In november 2021 ging het volledig mis op de A4 bij Hoofddorp. Vloet reed rond de 203 kilometer per uur, had het gaspedaal volledig ingedrukt en heeft niet geremd of een poging gedaan om weg te sturen, zo oordeelde de officier van justitie. Daarnaast werd de Brabander met 'bloeddoorlopen ogen en ruikend naar alcohol' aangetroffen na de crash. Het Openbaar Ministerie gaat vanwege de marges uit van een snelheid van 193 kilometer per uur op het moment dat Vloets auto de auto van de slachtoffers ramde.

Gio, een jongen uit Zoetermeer, raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefden het ongeluk wel. Wat rest is een ontroostbaar gezin. "Heeft hij gevoel, heeft hij spijt? Met een gevangenisstraf krijgen we Gio niet terug, maar welke straf hij ook krijgt: voor ons is het nooit genoeg", zeiden de ouders van Gio begin vorig jaar in gesprek met De Telegraaf. Vloet nam na het ongeluk geen contact op met de ouders van het slachtoffer. Enkele maanden na het ongeluk maakte hij kortstondig zijn rentree bij Heracles Almelo, waarna hij via FC Astana in Kazachstan naar het Russische Oeral vertrok.