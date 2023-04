Erik ten Hag zorgt voor verbazing met vertaalde Nederlandse uitdrukking

Vrijdag, 14 april 2023 om 17:02 • Wessel Antes • Laatste update: 17:09

Erik ten Hag heeft de Engelse pers vrijdagmiddag verbaasd met de vertaling van een Nederlandse uitdrukking. De 53-jarige manager uit Haaksbergen werd ondervraagd tijdens een persconferentie van Manchester United als vooruitblik op het competitieduel met Nottingham Forest. Ten Hag kreeg echter met name vragen over de 2-2 remise met Sevilla van donderdagavond. Na een vraag over de wissel van Antony en Bruno Fernandes volgde de opzienbarende vertaling. “You’re looking a cow in the ass”, zei Ten Hag met een stalen gezicht.

United gaf donderdag op Old Trafford een 2-0 voorsprong uit handen. In de media was er vervolgens kritiek op de wissels van Ten Hag. Raphaël Varane werd vanwege een blessure vervangen door Harry Maguire. Christian Eriksen, Wout Weghorst, Anthony Elanga en Facundo Pellistri traden aan als vervangers van Bruno Fernandes, Anthony Martial, Jadon Sancho en Antony. Ten Hag liet weten dat Fernandes en Antony gewisseld werden om het krijgen van een tweede gele kaart te vermijden. “Ik had geen andere keuze”, concludeerde Ten Hag.

Toen Ten Hag vervolgens nieuwe vragen kreeg over zijn wisselbeleid, was de manager er klaar mee. “Waar ik vandaan kom zegt men: ‘You’re looking a cow in the ass. Yeah, a cow in the ass.’ Het is makkelijk praten, want als ze een tweede kaart hadden gekregen, hadden jullie aan mij gevraagd waarom ik niet wisselde en het risico nam.” De vertaalde Nederlandse uitdrukking werd in de perszaal enigszins met gelach ontvangen. Op sociale media dook de uitspraak ‘That’s different cook’, die Louis van Gaal als trainer deed in 2016, direct op.

Ten Hag heeft zich wel gestoord aan zijn spelers, die volgens de oefenmeester te veel bezig waren met hun tegenstanders. “Alles ging goed voor ons. We stonden 2-0 voor en speelden goed, dus dan moet je geen individuele onderonsjes gaan opzoeken. Het is onnodig: je windt de tegenstander op en neemt het risico om weggestuurd te worden. Ik wilde dat risico niet nemen. Daarom haalde ik Bruno er ook af, want hij gooide een bal weg. Doet hij dat nog een keer, wordt ook hij weggestuurd. De scheidsrechter heeft hem daar gespaard, want een speler van Sevilla deed in de eerste helft hetzelfde en kreeg wél geel.”