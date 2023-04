‘PSV zit voor altijd in mijn hart, maar eventuele aanbiedingen bekijk ik rustig’

Vrijdag, 14 april 2023 om 15:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:55

Érick Gutiérrez voelt zich goed bij PSV. De Mexicaanse middenvelder staat sinds 2018 contract in Eindhoven, maar sluit niet uit dat hij komend seizoen de deur in het Philips Stadion achter zich dichttrekt. “Als er aanbiedingen komen, bekijk ik die rustig met mijn zaakwaarnemer en is het ook belangrijk wat PSV wil”, aldus Gutiérrez.

Gutiérrez is dit seizoen geen onbetwiste basisspeler meer bij PSV. Onder Ruud van Nistelrooij staat de teller momenteel weliswaar op 37 officiële duels. Slechts negentien keer begon hij daadwerkelijk aan de aftrap. Toch is Gutiérrez blij dat hij vorig jaar zijn contract tot medio 2025 verlengde. “Deze stad betekent heel veel voor me en niet alleen vanwege het voetbal”, zegt hij tegenover het Eindhovens Dagblad. “Mijn kinderen zijn nu drie en vier jaar oud, hier geboren en helemaal gewend aan de omgeving. Het is voor altijd de plek waar mijn grootste geluk de eerste stappen in het leven zette.”

“Als je hier speelt, wil je zoveel mogelijk minuten maken en dat kon dit seizoen niet altijd”, geeft Gutiérrez aan. “Tegelijkertijd zie ik ook dat er met ‘Sanga’ (Ibrahim Sangaré, red.) en Joey (Veerman, red.) hele goede spelers bij de ploeg zitten. Voor de trainer is het soms moeilijk om keuzes te maken en die moet je dan accepteren.” De controleur stond afgelopen zomer welwillend tegenover een nieuwe samenwerking met Roger Schmidt, die als trainer van PSV naar Benfica vertrok. De Mexicaans international voelde uiteindelijk toch meer voor een langer verblijf in Eindhoven.

Naast Benfica toonden ook clubs uit Engeland, Spanje en Duitsland in de zomer van 2022 interesse in Gutiérrez. De kans bestaat dat hij na dit seizoen alsnog bij PSV vertrekt. “Ik ben hier straks vijf jaar en de club zit in mijn hart, voor altijd. Als er aanbiedingen komen, bekijk ik die rustig met mijn zaakwaarnemer en is het ook belangrijk wat PSV wil. Eerst wil ik nog zes prachtige weken op het veld beleven.”