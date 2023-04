‘Gavi kan door blanco cheque best betaalde speler in Premier League worden’

Vrijdag, 14 april 2023 om 15:05 • Laatste update: 15:15

Chelsea stelt alles in het werk om Gavi in te lijven, zo meldt AS. Volgens de Spaanse sportkrant kan de achttienjarige middenvelder van Barcelona op Stamford Bridge een van de best betaalde spelers in de Premier League worden. Door een juridische blunder van de Catalanen kan de groeibriljant komende zomer gratis vertrekken uit Spotify Camp Nou.

Barcelona bevestigde in september na lang onderhandelen het contract van zijn oogappel te hebben opengebroken. Gavi verlengde tot medio 2026, met inbegrip van een ontsnappingsclausule van een miljard euro. LaLiga weigerde echter het contract goed te keuren, omdat Barcelona met Gavi's nieuwe verdiensten boven het salarisplafond van de competitie uit zou komen. De Catalanen gingen met succes in beroep, maar deden dat te laat. Het jeugdcontract van Gavi werd daardoor weer actief, dat komende zomer afloopt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chelsea raakte daarvan op de hoogte en nam drie weken geleden contact op met Gavi's zaakwaarnemer, Ivan de La Peña. De Londenaren maakten daarbij kenbaar Gavi de ster van het team te willen maken en beide partijen verlieten het gesprek met een goed gevoel. Een tweede gesprek met Chelsea-eigenaar Todd Boehly en naar verluidt ook de ouders van Gavi staat op de planning.

De financiële problemen van Barcelona en de contractuele problemen van Gavi maken de weg vrij voor een transfer naar Chelsea, dat bereid is om hem ‘een super contract' aan te bieden. AS rept over een blanco cheque en stelt dat Gavi voor een dilemma staat: liefde of geld. Gavi is op zijn beurt ontevreden dat Barcelona niet meer in het werk stelt om zijn contractprobleem op te lossen. De achttienjarige middenvelder vindt dat hij meer prioriteit verdient gezien zijn erelijst op deze leeftijd.

Gavi staat al op negentien interlands voor Spanje en won de afgelopen editie van zowel de Kopa Trophy als de Golden Boy Award. Ook is hij een sleutelspeler in het Barcelona dat momenteel aan kop gaat in LaLiga. Gavi staat vooralsnog op 61 duels voor zijn club, waarin hij drie driemaal scoorde en negen assists wist te overleggen.