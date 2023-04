Sydney van Hooijdonk neemt het op voor collega-spits: ‘Dom gelul van mensen’

Vrijdag, 14 april 2023 om 14:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:31

Sydney van Hooijdonk is lovend over Wout Weghorst. De 23-jarige spits van sc Heerenveen begrijpt dat hij vergeleken wordt met zijn zeven jaar oudere collega, die momenteel door Manchester United wordt gehuurd van Burnley. Robert Maaskant stelde zaterdagavond als analist van ESPN dat Van Hooijdonk op zijn leeftijd al verder is dan Weghorst.

“Ja die vergelijking met Weghorst hoor ik wel vaak”, zegt Van Hooijdonk tegenover ESPN. “Een tijd terug ook al wel, toen hij nog bij AZ of Heracles Almelo zat. Ik vind hem wel echt een goede spits geworden en heb veel respect voor hoe hij zich heeft ontwikkeld naar zijn huidige niveau. Ik denk dat ik een betere trap in mijn benen heb, maar hij heeft weer andere punten waar hij beter in is. Ik snap de vergelijking wel qua lengte en motoriek.”

“Door veel arbeid te leveren heeft hij zichzelf omhoog gewerkt. Dat vind ik fantastisch”, vervolgt Van Hooijdonk, die niet begrijpt waarom Weghorst geregeld kritiek krijgt. “Ik word er wel een beetje moe van dat men zegt dat hij niet kan meevoetballen. Erik ten Hag is naar mijn mening een van de beste trainers. Waarom zou hij hem zo vaak opstellen als Weghorst niet kan voetballen? Dat vind ik zo dom gelul van mensen.”

Van Hooijdonk zelf verkeert al wekenlang in blakende vorm. De spits nam de laatste zes treffers van Heerenveen allemaal voor zijn rekening. Tijdens het thuisduel met FC Volendam (2-1) van afgelopen zaterdag scoorde hij twee keer. Maaskant werd na afloop bij ESPN gevraagd waar het plafond van Van Hooijdonk ligt. "Een jongen die goals maakt, kan heel ver komen", reageerde de analist. "Weghorst speelt nu bijvoorbeeld bij Manchester United, maar Sydney van Hooijdonk is op deze leeftijd verder dan Weghorst. Wie weet dus!"