Galtier is ‘diep geschokt’ en opent frontale tegenaanval: ‘Dit doet pijn’

Vrijdag, 14 april 2023 om 13:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:25

Christophe Galtier is diep geschokt door de beschuldigingen van racisme aan zijn adres. Eerder deze week werd de trainer van Paris Saint-Germain in verlegenheid gebracht door een uitgelekte mail die eind vorig seizoen door Julien Fournier naar het management van OGC Nice is gestuurd. De voormalig sportief directeur beschuldigt zijn oud-collega van ernstige racistische uitlatingen. De mail is in handen gekomen van journalist Romain Molina en werd dinsdagavond getoond in het programma l'After Foot van RMC Sport.

In de e-mail, die eind vorig seizoen naar de directie van Ineos is gestuurd, specifiek naar Dave Brailsford, adviseur van de eigenaar van Nice, wordt een scène omschreven van 9 augustus 2021. Het nieuwe seizoen staat dan op het punt van beginnen. "Hij vertelde dat ik rekening moest houden met de essentie van de stad en dat we niet zoveel zwarten en moslims in het team konden hebben", aldus Fournier. "Hij (Galtier, red.) vertelde me: 'Gisteren ging ik naar het restaurant en iedereen viel over me heen dat we een team vol zwarten hebben.'"

Vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen RC Lens werd Galtier geconfronteerd met de beschuldigingen. "Ik ben diep geschokt door de aantijgingen aan mijn adres die door sommigen op een onverantwoordelijke manier naar buiten zijn gebracht", aldus Galtier. "En dat doet me pijn in het diepst van mijn menselijkheid. Ik ben opgegroeid in een gemengde samenleving met de waarden van delen en respect voor anderen, ongeacht hun afkomst, kleur of achtergrond."

Onder andere Burak Yilmaz betuigde deze week steun aan zijn voormalig trainer. "Mijn hele leven als man en als voetballer is gedicteerd door de zorg om goed te delen en goed samen te leven met anderen", gaat de PSG-coach verder. "Ik kan niet accepteren dat mijn naam en die van mijn familie op deze manier wordt bezoedeld. Ik heb daarom besloten om iedereen aan te vallen die mijn eer schendt. Ik heb vertrouwen in de gerechtigheid van mijn land. En ik kan alleen maar tevreden zijn met de opening van het onderzoek."

Galtier erkent een pittige week te hebben gehad. "Het was moeilijk, heel moeilijk natuurlijk. Maar ik zocht mijn toevlucht in mijn werk. De momenten die ik met de groep kon doorbrengen, stelden mij in staat om alles wat over mij werd gezegd te parkeren." Galtier werd in de zomer van 2021 aangesteld bij Nice. In zijn eerste seizoen leidde hij de club naar de vijfde plek en de finale van de Coupe de France, die met 1-0 verloren ging tegen Nantes. Aan het einde van het seizoen maakte hij de overstap naar PSG.