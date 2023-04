Gebrek aan speelminuten bij Ajax knaagt: ‘Ben wel toe aan de volgende stap’

Vrijdag, 14 april 2023 om 13:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:27

Kian Fitz-Jim wacht nog op zijn definitieve doorbraak in Ajax 1. De negentienjarige middenvelder kwam dit seizoen vooralsnog tot vier officiële duels in de hoofdmacht, terwijl hij met Jong Ajax ook aan zijn derde seizoen in de Keuken Kampioen Divisie bezig is. Fitz-Jim denkt nog niet direct aan een verhuur, maar hoopt wel op meer minuten in de Eredivisie.

Fitz-Jim mocht dit seizoen twee keer kort invallen in competitieverband, uit bij SC Cambuur en NEC. Tijdens de gewonnen bekerduels met FC Den Bosch (0-2) en De Graafschap (0-3) begon hij wél vanaf de aftrap. Bij Jong Ajax is hij dit seizoen opnieuw een vaste waarde. Fitz-Jim kwam in dertig Keuken Kampioen Divisie-duels tot drie goals en zes assists. Begin dit kalenderjaar werd hij nog verkozen tot Beste Talent van de tweede periode.

Tevreden over zijn kansen in Ajax 1 is Fitz-Jim momenteel niet. "Ik denk dat je als mens nooit echt tevreden bent met wat je hebt en dat je altijd meer wilt”, zegt hij tegenover de NOS. “Op dat punt zit ik nu. Ik heb mijn debuut gemaakt en ik wil meer.” Fitz-Jim wacht bijvoorbeeld nog op zijn eerste minuten in de eigen Johan Cruijff ArenA. Trainer John Heitinga koos er afgelopen zondag thuis tegen Fortuna Sittard (4-0) voor om de debutanten Silvano Vos en Mika Godts in de slotfase in te brengen.

Fitz-Jim heeft naar eigen zeggen ook nog niet het gevoel dicht tegen de basiself aan te zitten. “Niet heel erg, als ik eerlijk ben. Ik heb nog een aantal jongens voor mij in de selectie. Dat is lastig. En nu ook met het speelschema is het lastig. Maar ik doe mijn best en als mijn moment komt, dan sta ik er.” Ajax wacht nog competitieduels met onder meer PSV, AZ en FC Twente.

Het talent neemt het woord ‘verhuur’ het liefst nog niet in de mond. “Het is mijn derde jaar in de eerste divisie, dus ik denk dat ik toe ben aan de volgende stap. Meer minuten in de eredivisie zou ideaal zijn. Het liefst blijf ik bij Ajax. Maar als ik deze zomer verhuurd word, dan is dat het." Een gesprek met de club over zijn huidige perspectief heeft hij vooralsnog nog niet gehad.