UniBoost: 50x je inzet als PSV zondag wint van FC Volendam!

Vrijdag, 14 april 2023 om 13:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:47

PSV begeeft zich in een goede fase, want de laatste drie wedstrijden werden winnend afgesloten. De strijd met Ajax om plaats twee in de Eredivisie is in volle gang en daarvoor dient zondag gewonnen te worden van FC Volendam. Levert het PSV wederom drie punten op? Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van PSV. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij won recentelijk van NEC (2-4) en Excelsior (4-0). Tussendoor werd ten kosten van stuntploeg Spakenburg (1-2) de finale van de TOTO KNVB Beker gehaald. In de eindstrijd dient op 30 april te worden afgerekend met Ajax. Voordat het zover is ligt de focus bij PSV op de uitwedstrijd in Volendam. Aan het begin van dit seizoen werd in het Philips Stadion nog met maar liefst 7-1 gewonnen van de nummer veertien in de Eredivisie.

Volendam staat slechts drie punten boven de zestiende plaats. Winst op PSV zou dan ook zeer welkom zijn, al wordt dat zeker geen gemakkelijke opgave. De laatste zege in de Eredivisie dateert van bijna een maand geleden, toen op eigen veld met 2-1 werd gewonnen van Fortuna Sittard. Volendam speelt twee keer op rij thuis, want vrijdag 21 april komt hekkensluiter SC Cambuur op bezoek. De clash met PSV begint zondag om 14.30 uur.

