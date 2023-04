Tragisch ongeval kost Engelse fan het leven na KAA Gent - West Ham United

Vrijdag, 14 april 2023 om 13:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:12

Een fan van West Ham United is donderdagavond na de Conference League-wedstrijd tegen KAA Gent om het leven gekomen, schrijft Het Nieuwsblad. De 57-jarige man werd gegrepen door een trein toen hij in de buurt van station Gent-Sint-Pieters in botsing kwam met het toestel. De man is nog wel overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

De man liep vermoedelijk op of naast het spoor, toen hij werd aangereden door een tegemoetkomende trein en meters werd meegesleurd. Hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het treinverkeer was door het ongeval enige tijd ontregeld. Om 03.00 kon de reguliere dienstregeling worden hervat. Het parket Oost-Vlaanderen spreekt van een 'treurig ongeval'.

De wedstrijd tussen KAA Gent en West Ham United eindigde in een 1-1 gelijkspel. Op slag van rust zette Danny Ings de bezoekers op voorsprong. De stand werd een kwartier na rust gelijk getrokken door Hugo Cuypers. België heeft met Gent, Anderlecht (beide Conference League) en Union Sint-Gillis (Europa League) nog drie afgevaardigden in Europa. Anderlecht was in eigen huis met 2-0 te sterk voor AZ.