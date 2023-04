Sportminister Helder pleit voor rigoureuze maatregel bij wangedrag supporters

Vrijdag, 14 april 2023 om 12:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:45

Sportminister Conny Helder steunt het plan van haar partij, de VVD, om punten af te trekken van betaald voetbalclubs waarvan de supporters zich misdragen. Het incident rondom Ajax-middenvelder Davy Klaassen tijdens de Klassieker in de halve finale van de TOTO KNVB Beker heeft tot veel discussie geleid. Oud-doelman Ronald Waterreus stelde onlangs ook al voor om Nederlandse clubs punten in mindering uit te delen bij het volgende voorval dat veroorzaakt wordt door hooligans.

Helder laat tegenover het Dagblad van het Noorden weten ‘van harte’ achter het plan van de VVD te staan om bij hooliganisme punten af te trekken van profclubs. De sportminister gaat graag in gesprek met de KNVB, omdat er veel verschillende ideeën zijn om het wangedrag van voetbalsupporters tegen te gaan. “Het moet een familiefeest zijn waar je gewoon je kinderen mee naartoe kan nemen”, aldus Helder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het kabinet is al langer in gesprek met clubs, de KNVB, gemeenten en de politie om problemen bij betaald voetbalwedstrijden tegen te gaan. De discussie is opgelaaid nadat Klaassen in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord (1-2 winst) een hoofdwond opliep dankzij een Feyenoord-supporter die vermoedelijk een aansteker naar de middenvelder gooide.

De VVD is van mening dat stadionverboden beter gehandhaafd dienen te worden om het voetbal veiliger te maken. De partij van sportminister Helder pleit dus onder andere voor puntenaftrek voor voetbalclubs waarvan de supporters zich hebben misdragen. Oud-doelman Waterreus schreef dinsdag in zijn column voor de Limburger ook achter puntenmindering bij hooliganisme te staan.

“Elke clubdirectie kent die één, twee procent hooligans onder z’n achterban. Het is dan ook aan de clubs om die lui permanent te weren”, aldus Waterreus. "Doen ze dat niet, dan zou de club meteen een punt in mindering moeten krijgen wanneer de fans zich misdragen. En bij het volgende vergrijp twee. Enzovoort. Dan maar geen kampioenschap voor Feyenoord, dan maar geen play-offs voor MVV.” Vorige week vrijdag ging het ook mis bij de wedstrijd Helmond Sport - MVV Maastricht, toen supporters van de Limburgers vuurwerk op het veld gooiden. Het waren de zoveelste incidenten dit seizoen op de Nederlandse velden.