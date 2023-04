‘Vertrek Julian Rijkhoff was vergissing: Ajax wil aanvaller terughalen’

Vrijdag, 14 april 2023 om 11:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:51

Ajax gaat een poging wagen om Julian Rijkhoff terug te halen naar Amsterdam, verzekert BILD. De spits van Borussia Dortmund, die indruk maakt in de Onder 18 van BVB, moet in de toekomst voor de doelpunten zorgen in de Johan Cruijff ArenA. Rijkhoff speelde tussen 2012 en 2021 al in de jeugd van Ajax, alvorens hij twee jaar geleden de overstap maakte naar de Duitse topclub.

De interesse van Ajax in Rijkhoff is verrassend te noemen, daar het talent begin februari een nieuw meerjarig contract heeft getekend bij Dortmund. De Duitsers hebben niet bekend gemaakt voor hoe lang Rijkhoff heeft bijgetekend. BILD schrijft dat het vertrek van Rijkhoff een 'vergissing' was van Ajax en dat de club de mogelijkheden bekijkt om hem terug te halen. De Amsterdammers ontvingen in 2021 een bedrag van zes cijfers als opleidingsvergoeding.

Rijkhoff, die in Duitsland als Iceman te boek staat vanwege zijn koelbloedige manier van afronden, maakt indruk sinds zijn overstap naar Dortmund. Vorig seizoen eindigde hij als zeventienjarige als topscorer in de Onder 19-Bundesliga. Op dit moment voert hij opnieuw de topscorerslijst aan met vijftien doelpunten. Vijf daarvan waren strafschoppen. Zijn competitierecord is negentien treffers in zestien wedstrijden. "Ongeëvenaard in het jeugdvoetbal", voegt BILD toe.

Hoofd jeugdopleiding Lars Ricken toonde zich onlangs uiterst content met de contractverlenging van de Nederlander. "Julian heeft zich zeer positief ontwikkeld in onze jeugdopleiding en is een belangrijk onderdeel van het Onder 18-elftal van Oranje. We zijn blij dat we een centrumspits in onze selectie hebben die consistent scoort en uitstekende vooruitzichten heeft." Ook Rijkhoff was blij met zijn contractverlenging. "Ik voel het vertrouwen van de club en zal blijven werken aan mijn droom om het eerste van Dortmund te halen."

Het is dus de vraag hoe groot de kans van slagen is voor Ajax. Bovengenoemde boulevardkrant weet dat er reeds contact is geweest tussen beide partijen. Hoewel hij nog een jaar in de jeugd mag spelen bij Dortmund, nam hoofdtrainer Edin Terzic de Nederlander tijdens het WK mee op tournee door Azië. Een debuut in de hoofdmacht zat er nog niet in.