Chelsea heeft na 13 wedstrijden genoeg gezien en verlengt tot 2032

Vrijdag, 14 april 2023 om 10:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:53

Chelsea heeft besloten om het contract van Enzo Fernández met een jaar te verlengen, meldt TyCSports. De vorige verbintenis van de Argentijn liep tot medio 2031. Door de eenmalige optie in zijn contract te lichten, ligt de middenvelder nu tot medio 2032 vast. Fernández kwam in de winter voor 121 miljoen euro over van Benfica en werd daarmee in één klap de duurste Premier League-speler aller tijden.

Mits Fernández niet voortijdig verkocht wordt, heeft Chelsea de komende negen jaar de beschikking over de wereldkampioen. De club heeft dusdanig veel vertrouwen in de kersverse aanwinst dat de optie in zijn contract nu al is gelicht. In zijn eerste drie maanden in Engelse dienst kwam Fernández tot dertien wedstrijden in alle competities, waarin hij twee assists afleverde. Slechts twee keer werd hij kort voor tijd naar de kant gehaald.

Het is niet bekend of Fernández er ook qua salaris op vooruitgaat met zijn nieuwe contract. De middenvelder behoorde al tot een van de best betaalde spelers van Chelsea en de Premier League. Kevin de Bruyne (450.000 euro per week) en Erling Braut Haaland (500.000 euro per week) zijn de absolute grootverdieners in de Engelse competitie. Fernández staat op plek tien met een wekelijks inkomen van 160.000 euro per week.

In aanloop naar het Champions League-treffen met Real Madrid liet Fernández zich op de website van de UEFA uit over zijn stap naar Londen. "Ik werd meteen geraakt door het langetermijnproject van de club. Ik heb er ook altijd van gedroomd om in de Premier League te spelen. Chelsea heeft al voor het WK interesse in mij getoond. Ik kom bij een geweldig team, dat altijd voor titels heeft gevochten en in zeer korte tijd twee Champions Leagues heeft gewonnen. Nu ik hier ben, realiseer ik me hoe groot deze club is."