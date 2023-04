Zorgen bij Erik ten Hag en United om blessure Lisandro Martínez

Het heeft er alle schijn van dat Manchester United het voorlopig moet doen zonder Lisandro Martínez. De Argentijn viel donderdagavond in de slotfase van het Europa League-duel met Sevilla (2-2) geblesseerd uit en moest door enkele landgenoten naar de kant worden gedragen. Het is de zoveelste tegenslag voor Erik ten Hag in korte tijd. Onlangs zag hij Marcus Rashford al geblesseerd uitvallen.

Zonder dat er een tegenstander in de buurt was greep Martínez kort na de 2-1 naar zijn voet. De kwetsuur was dusdanig ernstig dat de Argentijn niet op eigen houtje het veld kon verlaten. mede-wereldkampioenen Gonzalo Montiel en Marcos Acuna van Sevilla droegen hun landgenoot naar de zijkant, een actie die op waardering kon rekenen bij het publiek op Old Trafford. In eerste instantie werd gedacht aan een zware achillespeesblesusre, maar dat wordt ontkracht door Ten Hag.

"Er was geen tegenstander bij betrokken, dus het ziet er niet goed uit. Maar we moeten afwachten. De medische staf moet zijn werk doen en dan zullen we de juiste diagnose krijgen." Ten Hag gaat er sowieso niet vanuit dat Martínez aanstaand weekend inzetbaar is in de competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest. Ook de return tegen Sevilla wordt een race tegen de klok. "Ik weet net wat het is, maar niet zijn achillespees. Ik heb met hem gesproken en hij is oké en rustig."

Naast Martínez moest ook Varane de strijd vroegtijdig staken. De Fransman bleef halverwege het duel geblesseerd achter in de kleedkamer. Zijn vervanger, Harry Maguire, vervulde in de slotminuten een onfortuinlijke hoofdrol. De centrumverdediger kopte de bal ongelukkig achter David de Gea, waardoor the Mancunians volgende week alle zeilen bij moeten zetten om de laatste vier van de Europa League te bereiken.