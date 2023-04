Malacia aangepakt na rampavond United: ‘Het is hard om te zeggen, maar...’

Vrijdag, 14 april 2023 om 09:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:57

Bij Manchester United likt men de wonden nadat donderdagavond een 2-0 voorsprong niet over de streep kon worden getrokken tegen Sevilla. De kwartfinale in de Europa League eindigde door eigen doelpunten van Tyrell Malacia en Harry Maguire in een 2-2 gelijkspel. De ploeg van trainer Erik ten Hag ging bij rust aan de leiding door twee doelpunten van Marcel Sabitzer, maar moet nu vol aan de bak in de return in Andalusië. Tot overmaat van ramp vielen Lisandro Martínez en Raphaël Varane ook nog geblesseerd uit.

"Drie trofeeën in één seizoen? Dat wordt alleen besproken in het blauwe deel van Manchester", schrijft The Guardian, doelend op de Premier League, Champions League en FA Cup die City nog kan winnen. Het dagblad kraakt onder meer kritische noten in de richting van Ten Hag, die na een uur spelen bij een 2-0 voorsprong Wout Weghorst, Christian Eriksen en Anthony Elanga in de ploeg bracht. "Alsof hij daarmee het noodlot op de proef stelde."

Paul Scholes was niet mals in zijn commentaar bij BT Sport. "Als je in zo'n kwartfinale staat, was dit het moment om de tweestrijd te winnen. Het had drie, vier, vijf nul moeten zijn. Het is bijna alsof ze het te makkelijk vonden, een walk in the park. Dat kan niet in Europa en zeker niet tegen Sevilla. We kennen hun geschiedenis. Sevilla was niet geweldig in de eerste helft en United speelde zo goed dat je dacht: die maken er drie, vier of vijf. Maar de tweede helft was een regelrechte ramp."

Oud-doelman Peter Schmeichel kwam bij de BBC tot een soortgelijke analyse. “Een paar spelers moeten eens goed in de spiegel kijken en bij zichzelf te rade gaan of ze wel genoeg bijdragen aan het team. Een paar spelers moeten zich schamen voor hun prestaties. De Gea speelde goed, hij maakte twee fantastische reddingen en kon niets doen aan de goals. Casemiro speelde goed bij zijn rentree en Marcel Sabitzer speelde ook erg goed, maar zijn teamgenoten lieten hem in de steek."

Ook Malacia moet het ontgelden bij de analisten. De linksback had de bal voor het wegwerken bij de 2-1, maar greep niet in en moest dat bekopen met een eigen doelpunt. "Hij kan het zich niet veroorloven om die bal te laten stuiteren", luidt het oordeel van Scholes. "Hij moet hem gewoon wegwerken. Hij is zich niet bewust van het gevaar achter hem. Daar zit het gevaar. Je kunt zo'n bal niet laten stuiteren." Owen Hargreaves was het eens met de woorden van zijn collega. "Als hij het morgen terugkijkt, zal hij denken: waarom heb ik niet gewoon opgeruimd?. Vanaf dat moment veranderde alles."

"Malacia leed een paar zenuwachtige momenten en het is hard maar waar om te zeggen dat hij nog lang niet op het niveau is van Luke Shaw, de geblesseerde eerste keus linksback", zag ook The Guardian. De ex-Feyenoord krijgt van de Manchester Evening News een 5 als rapportcijfer, de laagste beoordeling van alle spelers. "Een verbetering te opzichte van afgelopen weekend (tegen Everton, red.), maar zijn sombere verdedigen stond aan de basis van het gelijkspel." Weghorst krijgt een zes voor zijn strijdlust. "Het werkpaard Weghorst maakte indruk in de pressing."