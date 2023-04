Baanbrekende overeenkomst: Premier League doet 70 miljoen in de ban

Vrijdag, 14 april 2023 om 08:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:10

Club die actief zijn in de Premier League mogen vanaf medio 2026 niet meer met een gokbedrijf op de voorkant van hun shirt spelen, zo heeft de hoogste Engelse voetbalcompetitie besloten. Gokreclame op de mouw van het shirt en op de boarding is nog wel toegestaan. Het besluit is genomen na overleg tussen de organisatie van de Premier League, de clubs en het Britse ministerie van Cultuur, Media en Sport.

In totaal telt de Premier League acht clubs die een gokbedrijf als shirtsponsor hebben: Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds United, Newcastle United, Southampton en West Ham United. Gezamenlijk leveren deze contracten zestig miljoen pond op, een slordige zeventig miljoen euro. In Engeland wordt gewerkt aan een nieuwe wetgeving rond gokken en reclame die binnenkort wordt aangekondigd. Door nu vrijwillig in te stemmen met het besluit, wordt voorkomen dat clubs straks verplicht worden.

De overeenkomst is voorzichtig ontvangen door The Big Step, een campagne die erop gericht is de langdurige relatie tussen voetbal en weddenschappen te beëindigen. "Hoewel deze uitkomst niet perfect is, is het een enorme stap", zegt oprichter James Grimes. “Het is een significante acceptatie van de schade veroorzaakt door goksponsoring. Er zijn geen gokadvertenties meer te zien dan die op Premier League-shirts, die door miljarden mensen over de hele wereld worden gedragen."

Newcastle United, dat in Saudische handen is en derde op de lijst staat met meeste sponsorinkomsten uit gokreclames, is er zeker van dat het binnenkort aflopende miljoenencontract met Fun88 (7,4 miljoen euro per jaar) kan worden vervangen door een veel lucratiever contract. Clubs buiten de top zes zullen echter vrijwel zeker te maken krijgen met inkomensdalingen. Everton, dat dreigt te degraderen naar de Championship, zal een vervanger moeten zien te vinden voor de 11,3 miljoen euro dat het jaarlijks opstrijkt van online casino Stake.com.