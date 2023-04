Ochtendkranten zijn het roerend eens over absolute grootheden bij Feyenoord

Vrijdag, 14 april 2023 om 07:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:55

Daags na de belangrijke zege van Feyenoord op AS Roma (1-0) klinken louter positieve geluiden in de ochtendbladen. De ploeg van Arne Slot reist volgende week donderdag met een goed gevoel af naar Rome voor de return in de kwartfinale van de Europa League. Valentijn Driessen vindt Mats Wieffer en Orkun Kökçü 'van Champions League-niveau', terwijl Bart Vlietstra vermoedt dat de Tukker blauwe plekken heeft op zijn armen van het vele knijpen erin, zo schrijft hij in de Volkskrant.

Driessen vond Kökçü de beste man op het veld. "Hij gaf persoonlijk zijn visitekaartje af voor de Europese top", aldus de chef voetbal van De Telegraaf. "Met de intensiteit waarmee hij speelt, het druk zetten, z’n zuiverheid aan de bal, z’n passing in de diepte en z’n strijd nam de Turkse international Feyenoord ouderwets op sleeptouw. Wat vooral opviel was dat hij altijd één of twee stappen vooruit dacht en daarnaar handelde. Daarbij in aanmerking genomen dat Kökçü vanwege de ramadan de hele dag niet had gegeten en gedronken."

Ook Wieffer kan rekenen op lovende woorden van Driessen. "De neo-international pikt de kruimels op, maakt continu zijn loopacties en is eigenlijk altijd aanspeelbaar", gaat de lofzang verder. "Op een enkel slordigheidje na is hij aan de bal net zo vast als Kökcü. Hoewel Wieffer zei dat zijn gele kaart ’niet lekker voelde in het verloop van de wedstrijd’ was het knap dat hij als onervaren speler niet over de grens ging. Los van zijn winnende doelpunt - ’laat ik eens schieten’ - zijn wedstrijden op Europees niveau met een tegenstander van het kaliber AS Roma geweldig voor de ontwikkeling van de 23-jarige Tukker. Kökçü en Wieffer zijn van Champions League-niveau."

Ook in Trouw gaat de aandacht uit naar Wieffer. "Mats Wieffer was donderdagavond na afloop de meest besproken man", luidt het oordeel. "De Tukker onderstreepte nog eens aan wat voor een opzienbarend seizoen hij bezig is. Tot de winterstop was hij een vrij anonieme reserve die voor weinig geld was overgekomen van Excelsior, maar min of meer door toeval – de blessure van Quinten Timber – werd hij bijna uit nood basisspeler. Twee maanden later maakte hij zijn debuut in Oranje, tegen Gibraltar, in de Kuip. Van een echte revanche is pas sprake als de ploeg van Arne Slot ook volgende week in de return in Stadio Olimpico overeind weet te blijven."

'Weer beleeft Wieffer de dag van zijn leven', kopt Vlietstra in de Volkskrant. "De 23-jarige bonenstaak uit Borne moet inmiddels blauwe armen hebben van het vele knijpen erin. Met zijn loopvermogen, meestal zuivere passing naar voren, voetbalintelligentie en onderhuidse fanatisme past hij perfect in het spelletje, zo wisten ze bij zijn vorige club Excelsior al en zo leerden ook Feyenoordcoach Slot, bondscoach Koeman en steeds meer voetbalvolgers. Wieffer heeft een beste leidsman naast zich op het middenveld in Orkun Kökcü, die tegen Roma wederom zijn enorme veelzijdigheid en geweldige passing demonstreerde."

In het Algemeen Dagblad gaat het naast de uitblinkers ook over José Mourinho, die zich 'een slechte verliezer toont'. De Portugees zei na afloop tijdens de persconferentie dat er tien maanden was gehuild in Nederland. "In Rotterdam was een andere versie van Mourinho te bewonderen. Eentje die de 1-0 nederlaag tegen Feyenoord nauwelijks kon verkroppen. De man die Van Gaal de Champions League ontfutselde met Internazionale, Bosz van de Europa League afhield met Manchester United en Slot de Conference League met Roma, had er flink de smoor in. De Kuip was al eens het stadion waar Mourinho kopje onder ging met United. Daar leek hij destijds wel mee te kunnen leven. Deze keer was dat helemaal anders."